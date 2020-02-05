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صور .. أطباء من هاينان يتوجهون إلى ووهان لمواجهة كورونا فى الصين

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:51 ص
صور .. أطباء من هاينان يتوجهون إلى ووهان لمواجهة كورونا فى الصين أطباء الصين يحاولون مواجهة كورونا
وكالات

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تعيش الصين خلال الفترة الحالية حالة طوارئ قصورى، بسبب تفشى فيروس كورونا بين مواطنيها، إضافة إلى إنتشاره فى العديد من دول العالم، بعد ظهور أول إصابة به فى ووهان الصينية، أواخر ديسمبر الماضى، لذا فإن هناك محاولات مكثفة للبحث عن علاج للفيروس القاتل.

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ونشرت وكالة الأنباء الصينية "شنخوا"، صورا لفريق طبى من مقاطعة هاينان قبل سفره إلى مدينة ووهان بمقاطعة هوبى بوسط الصين، مركز تفشى فيروس كورونا الجديد، وذلك من أجل دعم أعمال مكافحة الإلتهاب الرئوى الناجم عن الإصابة بالفيروس.

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كانت وزارة الخارجية الصينية، أعلنت اليوم الأربعاء، أن حكومات 21 دولة بينها مصر قدمت مساعدات وإمدادات طبية إلى الصين لمساعدتها في جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد"، مؤكدة ترحيبها وتقديرها لهذه المساعدات.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" –في تصريح اليوم خلال المؤتمر الصحفي عبر الإنترنت- إن الصين ترحب بالدعم والمساعدة المقدمة من المجتمع الدولى، وتود الصين توجيه الشكر للدول المعنية.

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وأضافت :"حتى ظهر اليوم الموافق 5 فبراير، قدمت حكومات 21 دولة، وهي مصر وكوريا الجنوبية واليابان وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا وكازاخستان وباكستان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والمجر وبيلاروسيا وتركيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والجزائر وأستراليا ونيوزيلندا وترينيداد وتوباجو ومنظمة اليونيسيف، إمدادات إلى الصين للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، كما أعربت حكومات دول أخرى عن استعدادها للتبرع".

وتابعت يينج :"التبرعات تتحدث عن تعاطف هذه الدول.. الصديق وقت الضيق.. أود أن أشكرهم جميعا، وستواصل الصين تبادل المعلومات وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى بطريقة مفتوحة وشفافة ومسؤولة لحماية صحة الشعب الصيني والإسهام في أمن الصحة العامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي".


كورونا

فيروس كورونا

الصين

اطباء الصين

ووهان

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