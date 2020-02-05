صحة دمياط: غرفة عزل فى كل مستشفى لمواجهة كورونا ولا توجد حالات اشتباه

دمياط عبده عبد البارى

أكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة فى دمياط، أن المديرية اتخذت كل الاحتياطات اللازمة، وتفعيل البروتوكول العالمى المعلن من الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف طلحة فى تصريحات خاصة لليوم السابع انه توجد غرفة عزل مركزية بمستشفى حميات دمياط إضافة إلى غرفة عزل فى مختلف مستشفيات المحافظة بعدد 11غرفة حيث كل مستشفى يوجد بها غرف عزل مجهزة لمواجهة مثل هذا الفيروس.

وقال طلحة إنه حتى الآن لا توجد اى حالات اشتباه بمختلف أنحاء المحافظة، مضيفا مجرد الاشتباه فى اى حالة سيتم عزلها بغرفة العزل ومن ثم نقلها للغرفة المركزية بمستشفى حميات دمياط لتلقى العلاج.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خطة التأمين الطبى والتى شملت محاور عدة منها رفع درجة الاستعداد القصوى بكل أقسام الحجر الصحى بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، وذلك على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات فى جميع أنحاء العالم فى السابع من يناير الجارى لأخذ احتياطاتها الوقائية من انتشار العدوى، مشيرةً إلى أنه سيتم تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التى ظهرت بها إصابات، مع كتابة البيانات كاملة ويتم تسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحى ومديريات الشؤون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول.

ورفعت الوزارة درجة الاستعداد وضاعفت أعداد القوى البشرية بمنافذ الحجر الصحى، وتجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسى الحادة، ورفع الوعى، ومتابعة الموقف الوبائى العالمى على مدار الساعة، مشيرةً إلى قيام العلاج الحر بالمديريات والإدارات الصحية بالمحافظات بنشر تعريف بالفيروس بجميع المستشفيات الخاصة والعيادات والتنبيه بضرورة الإبلاغ الفورى عن أى حالة مشتبه بها وإحالتها إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات.