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صحة الوادى الجديد: تدعيم مستشفى الفرافرة بوحدة حضانة أطفال جديدة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:40 م
صحة الوادى الجديد: تدعيم مستشفى الفرافرة بوحدة حضانة أطفال جديدة تدعيم مستشفى الفرافرة بوحدة حضانة أطفال جديدة
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد ان مستشفى الفرافرة المركزى تسلمت اليوم الاربعاء وحدة حضانة أطفال جديدة والتى تم التبرع بها فى إطار المشاركة المجتمعية لرجال الأعمال بالتنسيق مع المحافظة لدعم وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة حيث يجرى حاليا تركيب الوحدة تمهيداََ لتشغيلها لتدعيم الخدمات الطبية بالمستشفى وخاصة حالات الأطفال وحديثى الولادة.

 

وكانت مديرية الصحة والسكان بالوادى الجديد، امس الثلاثاء، نظمت ورشة عمل للأطقم الطبية والعاملين والموظفين بالمديرية عن الفيروسات الكبدية حيث أكد وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، تنظيم الورشة بمقر قاعة الاجتماعات بديوان المديرية بمدينة الخارجة، وحاضر فيها الدكتورة مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية مضيفاً أن الورشة تضمنت تعريف الحاضرين بـ"الالتهاب الكبدى A مرض فيروسى يصيب الكبد ويمكن أن يسبب أعراضا مرضية تتراوح بين البسيطة والوخيمة، وينتقل فيروس الالتهاب بتناول الطعام والمياه الملوثة أو بالاتصال المباشر بشخص مصاب، ويتعافى غالبية المصابين بالالتهاب الكبدى A بصورة تامة، وقد تحدث نسبة صغيرة من الوفيات بسبب الالتهاب الكبدى ، ويرجع سبب الإصابة بالالتهاب الكبدى A إلى انعدام توفر المياه المأمونة.

 

وكانت قد أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، الأحد الماضي، عن تنفيذ خطة طوارئ عاجلة تشمل تجهيز غرف ومراكز مكافحة عدوى لمواجهة فيروس " كورونا"، إضافة لتنفيذ ورش عمل وندوات تثقيفية لتعريف المواطنين بالمرض.

 

وفى سياق متصل تفقدت الدكتورة سمية عبد المنعم، مدير الإدارة العامة لبنوك الدم بوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، مستشفى الداخلة العام فى محافظة الوادى الجديد، تمهيدًا لإنشاء بنك الدم بالمستشفى حيث أكد وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن الزيارة تهدف لمتابعة الموقع المخصص البنك بمقر مستشفى الداخلة العام، والتوجيه بإجراء بعض التعديلات فى المكان ومتابعة الأجهزة الطبية والثلاجات الخاصة ببنك التى جرى إرسالها سابقا من قبل الوزارة.

 

 من جانبه أكد الدكتور أبوبكر محمود أبو بكر، مدير الطب العلاجى بالوادى الجديد، أنه جرى حصر الاحتياجات المطلوبة من الأجهزة اللازمة لبنك الدم، حيث إن انشاء بنك الدم التجميعى بمستشفى الداخلة العام سوف يساعد على توفير أكياس الدم بعد تجميعها وفحصها وتخزينها لصالح حالات الطوارئ وأمراض الدم ويساعد على فصل مكونات الدم مما يخفف العبء على المرضى الذين يحتاجون الى صفائح دموية.

 

وأضاف أبو بكر، ان بنك الدم أحد المعايير الأساسية لاعتماد مستشفى الداخلة العام كمستشفى لتدريب الزمالة للأطباء والتأمين الصحى الشامل.


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