صحة القليوبية: تشغيل تجريبى لوحدة الكلى الصناعى بقها الأسبوع المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بدء التشغيل التجريبى لوحدة الكلى الصناعى بمستشفى قها النموذجى الجديد السبت المقبل، على أن تبدأ باقى الأقسام فى العمل تجريبيا لتدخل الخدمة ورفع عبئ حوادث الطريق الزراعى عن مستشفى بنها الجامعى والمستشفيات التابعة للوزارة التى تعمل حاليا.

وأكد "الطباخ" لـ"اليوم السابع"، أن المستشفى تم إنشاؤه بتكلفة 82 مليون جنيه، وتم الانتهاء من توريدات كافة الأجهزة الخاصة بتشغيل المستشفى كما تم الفرش وتركيب الأجهزة وتجهيز المستلزمات الطبية تمهيدًا لافتتاح المستشفى فى الأيام المقبلة.

وأوضح "الطباخ"، أن مستشفى قها المركزى يخدم أهالى مدينة قها وطوخ، وقد تم اختياره ضمن خطة وزارة الصحة لرفع كفاءة وتطوير 14 مستشفى على مستوى الجمهورية "المشروع القومى لتطوير المستشفيات".

وأضاف، أن المستشفى تتكون من 108 سرير "66 سرير إقامة + 6 سرير ملاحظة عزل + 7 عناية مركزة + 12 حضانة + 11 غسيل كلوى + 3 عمليات + 1 ولادة طبيعية + 2 مناظير"، بالإضافة إلى إنشاء بعض المبانى الخدمية كمبنى المشرحة ومبنى النفايات وخزان المياه وغرف الطلمبات ومبنى الكهرباء والأسوار.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إلى أنه عقد اجتماعا مع هيئة التمريض بالمستشفى، ليناقش معهم خطط التشغيل، مشيراً إلى أن دور الممرضة لا يقل عن دور الطبيب بل بدون الممرضة يمكن أن يتوقف العمل كما حثهم على بداية جديدة فى همة ونشاط وابتكار مع افتتاح المبنى الجديد.

واستطرد، أنه تم الانتهاء من إجراءات وضع مبنى العيادات الخارجية بمستشفى قها فى خطة التطوير 2020/2021، حيث لم يدخل المبنى فى خطة التطوير الحالية لضمان عمل المستشفى بكامل طاقتها دون توقف، وألا تؤثر خطة التطوير على صالح المرضى على أن يبدأ العمل بمبنى العيادات الخارجية فور افتتاح المستشفى الجديد.