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شعبة المستوردين : لا تأثير على أسعار البضائع الصينية بسبب "كورونا "

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:00 ص
شعبة المستوردين : لا تأثير على أسعار البضائع الصينية بسبب "كورونا " صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكد سامح زكى نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة المستوردين أن حتى الان لم يتم لا يوجد تأثير على حركة السوق التجارية بين مصر والصين حيث ان السلع التى نستوردها من الصين ليست غذائية وجميعها سلع الكترونية او سلع أجهزة ومعدات ، مشيرا الى ان تقرير منظمة الصحة العالمية لم تؤكد حتى الان انتقال الفيروس "كورونا " عن طريق تداول الاجهزة او السلع المصنعة غير الغذائية .

وأشار زكى فى تصريح لـ"اليوم السابع " إلى أنه لا يوجد تأثير حتى الان على اسعار السلع المستوردة من الصين ، موضحا ان معظمها تم استيرادها منذ فترة ، موضحا انه لن يكون هناك اى تأثير حتى بداية الدورة الاستيرادية الجديدة وهو ما سوف تتضح خلالها الرؤية ما اذا كان هناك زيادة ان نقص فى الاسعار .

وأضاف رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن التعليمات الرسمية حتى الان على البضائع الواردة من الصين من خلال الموانئ البحرية هى ضرورة ان يتم حجز كل من على متن الباخرة لدى الحجر الصحى لفحصه والتأكد من سلامته وعدم حمله للفيروس .

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن العلماء حددوا التسلل الجينى لفيروس كورونا، وأساليب تنقله، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

 

وكانت الأمين التنفيذى لمركز برامج منظمة الصحة العالمية فى الاتحاد الروسى، فيكتور فرشت، قد أكد فى تصريحات له اليوم إن المسعفين الصينيين سيبدأون فى استخدام برنامج اختبار لفيروس كورونا تم تطويره فى إقليم بريمورسكى الروسى، على المرضى بمدينة ووهان الصينية، خلال الأيام المقبلة، وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء، أن أعداد المُصابين المؤكدة بحالات الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" قد تجاوز 20 ألفا و400 شخص، وذلك وفق لجان الصحة الإقليمية في الصين، فيما تجاوزت الأعداد الإجمالية للحالات الخطيرة 420 حالة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الثلاثاء، تسجيل 426 وفاة بينهم أول حالة فى هونج كونج و20 ألفا و471 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا"في شتى أنحاء البلاد.


كورونا

اخبار اقتصاد

المستوردين

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