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بسبب فيروس كورونا..

شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية: أسعار النفط قد تنخفض 5 دولارات

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:23 م
شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية: أسعار النفط قد تنخفض 5 دولارات نفط
أ ش أ

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رأى آندي ليبو ،رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتيس الأمريكية أن المخاوف من انتشار فيروس كورونا في العالم قد يتسبب في تراجع أسعار النفط عالميًا بمقدار 5 دولارات إضافية.

وأوضح ليبو ، في تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن سوق النفط شهد خسائر في الفترة الأخيرة وسوف يتكبد على الأرجح المزيد من الخسائر خلال الفترة المقبلة إلا أنه سينتعش في نهاية المطاف وسيعود الاقتصاد الصيني إلى ما يشبه وضعه الطبيعي، لكنه سيستغرق وقتًا طويلًا قبل حدوث ذلك.

وأردف أن الطلب الصيني على النفط قد ينخفض بشكل كبير بعد أن انخفض الاستهلاك بنحو 20%، أي ما يعادل حوالي 3 ملايين برميل يوميًا، لأننا لا نعرف حجم الفيروس والمدة التي يستغرقها قبل أن تنتهي الأزمة.

وأكد محلل الطاقة أن خفض مصدري النفط للإنتاج بمقدار نصف مليون برميل يوميًا قد لا يُؤثر كثيرًا على رفع الأسعار على المدى القصير إذا استمر الطلب الصيني في الانخفاض..قائلا : "إن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بحاجة على الأرجح لخفض الإنتاج أكثر من ذلك في حال رغبتها في رفع الأسعار مرة أخرى، أي أن تُخفضه إلى مليون برميل يوميًا على الأرجح".


آندي ليبو

رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتيس الأمريكية

فيروس كورونا

أسعار النفط

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