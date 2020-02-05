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سيبها علينا.. أهالى أشمون بالمنوفية يناشدون بإعادة تشغيل مستشفى المواساة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:49 م
سيبها علينا.. أهالى أشمون بالمنوفية يناشدون بإعادة تشغيل مستشفى المواساة مستشفي المواساة
المنوفية - محمود شاكر

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ناشد أهالى مدينة أشمون، بمحافظة المنوفية، وزيرة الصحة ومحافظ المنوفية، بضرورة تشغيل مستشفى المواساة بمدينة أشمون، والتى تم إغلاقها قبيل الثورة، وذلك لاحتياج الأهالى إليها خاصة مع الضغط الشديد المتواجد على مستشفى أشمون العام.

وأكد القائمون على فكرة إعادة التشغيل للمستشفى، أنهم سلكوا جميع الطرق فى سبيل تشغيل المستشفى، وتقدموا بطلب لوزارة الصحة جاء الرد عليه كالتالى: إيماء إلى الطلب المقدم من سيادتكم بخصوص إعادة فتح مستشفى المواساه الإسلامى بأشمون، نرجو الإحاطة بأن قطاع الرعاية العلاجية أفاد بالآتي "مستشفي المواساة بأشمون مرخصة تحت رقم (22) بتاريخ 1999/2/2 للعمل كمستشفي  لمزاولة نشاط (باطنة _أطفال _مسالك بوليه _نساء وتوليد _جراحه عامه _جلدية _أنف إذن _ رمد_ عظام_ اسنان_ حميات_ اشعه تشخيصيه _معمل للتحاليل الطبيه _عدد خمسة حضانات للأطفال _غرفتين للعمليات إحداهما كبري والأخرى صغرى_عنايه مركزة ويوجد بها أيضا صيداليه مرخصه، وأن المدير الفنى والمالك جمعية المواساة الإسلامية الدكتور شريف شعبان عبدالنبي، ولم يتم اصدار قرار غلق للمستشفى من قبل إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحيه بالمنوفية المستشفي مغلقه من قبل الأهالي وحتى تاريخه" .

وأضاف القائمون على فكرة التشغيل، أنه تمت مخاطبة مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفيه وإدارة الجمعيات والاتحادات وأفادوا بأنه لم يصدر أي قرار غلق من قبلهم، وإنما تم غلق المستشفي من قبل الأهالي خلال فترة ثورة 25 يناير، وعند محاوله فتح المبنى من قبل الجمعيه تم تجمهر الأهالى لمنع إعادة تشغيلها، وأفاد  وكيل وزارة التضامن بمخاطبة رئيس مجلس إدارة  جمعية المواساه باشمون باتخاذ اللازم نحو إعادة تشغيل المستشفي للصالح العام.

وبناء علي هذا الخطاب الصريح يناشد كل أهالى أشمون دعم المسئولين في إعادة تشغيل مستشفي المواساه باشمون حتى تكون سند وعون في خدمة المواطنين،

ويناشدون اللواء ابراهيم  محافظ المنوفية والدكتور نصيف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية والدكتور شريف شعبان مدير المستشفى بضرورة وسرعة التشغيل .

 

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مستشفى المواساة

اشمون

محافظ المنوفية

وزير الصحة

التضامن الاجتماعي

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