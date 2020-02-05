أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أن سويسرا أبلغت عن حالة "جنون بقر" غير نموذجية في إحدى مزارع شمال شرقي البلاد، وقالت المنظمة ومقرها باريس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن "الحالة اكتشف لدى إحدى البقرات وعمرها 13 عامًا في مزرعة في اينسيديلن، إحدى بلديات كانتون شيفتس في سويسرا".

وأشار تقرير صادر عن المكتب الفيدرالي السويسري للطب البيطري إلى أن الحالة هي الأولى من المرض المعروف بـ"جنون البقر" منذ عام 2012.

أكدت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية فى البرازيل ظهور حالة من "جنون البقر" العام الماضى فى حيوان من ولاية ماتو جروسو (وسط الغرب)، مما أثار الذعر من انتشار المرض.

ووفقا لصحيفة "الدياريو" الإسبانية فقالت الوزراة فى بيان "حالة غير نمطية من اعتلال الدماغ الإسفنجى البقرى (BSE)" ، ولاحظت أن المرض "يحدث تلقائيًا" ولا يرتبط بتناول الأطعمة الملوثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بقرة تبلغ من العمر 17 عامًا ، تم التضحية بها فى حالات الطوارئ وحرقها فى المسالخ، وتم التخلص من المنتجات المستمدة من الحيوان بشكل وقائى رغم أنه ليس هناك خطر من دخولهم السلسلة الغذائية البشرية.

وأخطرت البرازيل رسميًا الحالة إلى المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) والبلدان المستوردة ، على النحو المنصوص عليه فى المعايير الدولية.

وفى أكثر من 20 عامًا من المراقبة لهذا المرض ، سجلت البرازيل فقط ثلاث حالات من الإصابة بمرض جنون البقر غير الاعتيادى ولم تظهر أية حالات مرض جنون البقر الكلاسيكية.