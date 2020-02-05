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سقوط سيدة وزوجها واء استقطاب الفتيات لممارسة الرذيلة داخل شقتهم بالمعصرة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:11 ص
سقوط سيدة وزوجها واء استقطاب الفتيات لممارسة الرذيلة داخل شقتهم بالمعصرة ضبط متهم - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على سيدة وزوجها لاتهامهما باستدراج الفتيات لممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة الحرام داخل شقتهما بالمعصرة، وتحرر محضر بالواقعة. 
 
 تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من مواطن مقيم بدائرة القسم، بتردد رجال وسيدات عليها بشكل مستمر على شقة بداخل العقار الذى يسكن فيه، وانتقل رجال المباحث الى المكان وتبين ادارة الشقة للاعمال المنافية للاداب، وسمعت القوات صوت ارتطام شديد واكتشفت سقوط فتاة 23 سنة من الطابق الثالث بذات الشقة محل البلاغ .
 
وتبين أن الفتاة قفزت من نافذة الشقة خشية الفضيحة لتصاب بكسور بأماكن متفرقة بجميع أنحاء الجسم تم نقلها إلى المستشفى لإسعافها وتمت مداهمة الشقة وألقى القبض علي سيدة وبصحبتها 3 فتيات وتم استدعاء زوج الأولي، وتبين من التحريات أن الزوجين يستقطبان الطالبات بمعهد فني مجاور لمنزلهما بالمنطقة لممارسة المتعة الحرام مع الرجال من أصحاب المحلات والتجار بالمنطقة.
 
الدكتور أحمد الجنزوى أستاذ القانون بجامعة عين شمس ذكر أن تهمة "القوادة" عقوبتها الحبس، حيث تعد جنحة وليست جناية، وتتمثل فى تحريض الشخص سواء امرأة أو رجل على ممارسة الرذيلة مقابل الحصول على أجر مادى.
 
وأضاف الجنزورى أن نسبة كبيرة من المتهمين بالقوادة يحصلون على البراءة من التهم المنسوبة إليهم، وتصل تلك النسبة لما يقرب من 80% نتيجة صعوبة إثبات التهمة على صاحبها بالإضافة إلى وجود خلل فى الإجراءات الخاصة بالضبط، مثل عدم الحصول على إذن من النيابة أو عدم القدرة على حصول المتهم على مقابل مادى مقابل تحريضه على الفسق، وعادة ما تأتى الأحكام القضائية ضد المتهمين بحصولهم على البراءة بالغرامة دون الحبس.
 
 

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