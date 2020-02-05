سفير سنغافورة: 500 مليون دولار حجم استثمارتنا فى مصر

استقبل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة بحضور عدد من قيادات الوزارة والسفارة السنغافورية، وفى بداية اللقاء قدم اللواء محمود شعراوى التهنئة للسفير على تعيينه سفيراً لبلاده لدى مصر فى شهر سبتمبر الماضى، وقدم الوزير خالص شكره لاستضافة الجانب السنغافورى وفد من الوزارة فى مؤتمر التخطيط العمرانى والتنمية الحضارية والذى عقد نهاية العام الماضى فى سنغافورة، وكذا على توجيه السفارة الدعوة للوزارة للمشاركة فى ورشة عمل "استدامة الموارد المائية المتكاملة وإدارة مياه العواصف"، التى ستعقد فى شهر مارس القادم.

وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية خاصة فى مجال النفايات الصلبة وخطط المدن وتحسين السلامة العامة وكفاءة الطاقة ومعالجة المجارى المائية والأنهار.

وأكد وزير التنمية المحلية على العلاقات القوية والمتميزة التي تربط بين البلدين خاصة بعد الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى سنغافورة فى شهر أغسطس 2015 والزيارة، التى قام بها رئيس سنغافورة للقاهرة فى شهر أكتوبر 2016.

وقال شعراوى إن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطور بصورة مستمرة خلال السنوات الأخيرة ، لافتأ إلى أن مصر ترى أن سنغافورة تعد نموذجاً متميزاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تسعي إليها مختلف الدول النامية.

وشدد الوزير على حرص مصر للاستفادة من خبرة سنغافورة فى المجالات التى تتميز بها خاصة فى إدارة الموانئ وتحلية المياه والإستغلال الأمثل لمياه الأمطار والمخلفات الصلبة والتحول الرقمى وتطوير المدن وإدارة المناطق الصناعية، بالإضافة إلى التعليم والتدريب المهنى.

وأضاف شعراوى أن دولة سنغافورة تعتبر من الدول الشابة فى العالم ولكنها حققت إنجازات فى مجالات كثيرة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعي لرفع كفاءة العاملين بالمحليات والجهاز الإدارى بالدولة والإهتمام بتنويع مصادر التدريب والتأهيل لكوادر الإدارة المحلية فى إطارعلاقات الصداقة بين مصر والدولة الشقيقة بما يحقق الإستفادة من الميزات النسبية التى تتمتع بها بعض دول العالم خاصة دولة سنغافورة.

وخلال اللقاء عرض الوزير لجهود الحكومة فيما يخص تطوير المراكز التكنولوجية وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة سريعة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها خاصة ما يخص خدمات التراخيص .

كما استعرض شعراوى لدور الوزارة التنسيقى بين الوزارات المركزية والمحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

كما أشار شعراوى إلى اهتمام القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بالعمل على حل أى مشاكل تواجه المستثمرين المحليين والأجانب فى المحافظات بما يساعد على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد وتوفير فرص عمل جديدة.

من جانبه أشار سفير سنغافورة إلى أن إجمالى حجم الاستثمارات السنغافورية فى القاهرة يبلغ حوالى 500 مليون دولار حالياً ، وسجل حجم التبادل التجارى بين البلدين مليار دولار، وتتركز منتجات الصادرات والواردات بصفة رئيسية فى المنتجات الاستهلاكية والزراعية.

وأكد السفير دومينيك جوه أن مصر كانت من أوائل الدول التى أعترفت باستقلال سنغافورة ، وتعتبر القاهرة من أقدم الأصدقاء لبلاده فى المنطقة.

كما تم بحث تبادل الزيارات وتنظيم جولات دراسية لمتخصصين فى المجالات التى تهم وزارة التنمية المحلية ، وبحث إمكانية دعوة خبراء من سنغافورة فى مجالات إزالة ملوثات المجارى المائية والبحيرات والنفايات الصلبة والاستفادة من الشركات السنغافورية الرائدة فى مجال المخلفات الصلبة.

وأكد شعراوى حرص الوزارة على التعاون بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والمراكز التدريبية السنغافورية العاملة فى مجال الإدارة المحلية.

وقدم السفير السنغافورى الدعوة الى اللواء محمود شعراوى لحضور قمة مدن العالم التى ستقعد فى سنغافورة خلال شهر يوليو القادم والتى ستبحث موضوعات تطوير المدن والتنمية المستدامة وإدارة المدن بحضور عدد من الوزراء من مختلف دول العالم وشركات القطاع الخاص وممثلين عن بنوك التنمية.

وفى ختام اللقاء أهدى وزير التنمية المحلية درع الوزارة إلى سفير سنغافورة، والذى أهد الوزير شعراوى كتاب رئيس وزراء سنغافورة الأسبق لي كوان يو" ( قصة سنغافورة .. من العالم الثالث إلى الأول ).