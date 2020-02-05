وتابع "أن إيران لم تتلق أى شىء فى المقابل من الثلاثية الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) التي تتحدث كثيرا لكنها لا تفعل شيئا".. مشيرا إلى أن آلية (اينستكس) لم تنجح مطلقا، على عكس الآلية الإنسانية التي أطلقها السويسريون.

وفى معرض حديثه عن مصير الاتفاق النووى، قال السفير الروسى "إن الوضع معقد للغاية، وإن هناك فرصا لإنقاذ هذا الاتفاق، وهذه الفرص تعتمد إلى حد كبير على الشركاء الغربيين وعلى نتائج المفاوضات بين الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل والقيادة الإيرانية".