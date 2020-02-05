موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول أول طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية قادمة من إقليم ووهان بالصين وعلى متنها 80 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم بسبب تفشى فيروس كورونا فى البلاد، وجاء فى بيان وزارة الدفاع الروسية، وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء، أن طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية قامت بإجلاء 80 مواطنا روسيا من مدينة ووهان وتوصيلهم إلى مقاطعة تيومين.

وأشار البيان إلى أن المواطنين بصحة جيدة ولا يوجد بينهم مصابون بالعدوى، وأنه سيتوجهون إلى أماكن الحجر الصحي.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 491 وفاة و24363 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنها تلقت تقارير تفيد بوجود 3887 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و65 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء، وأن جميع حالات الوفاة في مقاطعة هوبي بوسط الصين.



وأضافت اللجنة أن 3219 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما خرج 892 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.

وتابعت اللجنة أنه تم تعقب 252154 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 18457 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية الثلاثاء.

وسجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 18 حالة إصابة مؤكدة مع حالة وفاة واحدة، بينما تم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و11 حالة إصابة في تايوان.



وأشارت اللجنة إلى أن عدد الحالات الجديدة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الجديد في الصين انخفض لليوم الثاني على التوالي، حيث تلقت تقارير عن 3971 حالة جديدة مشتبه بها يوم الثلاثاء، مقارنة مع 5072 حالة تم الإبلاغ عنها الاثنين و5173 حالة الأحد.



وفي سياق متصل، ذكرت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية أن دفعة من عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات، وصلت إلى الصين أمس، حيث سيخضع العقار لتجارب سريرية لاختبار كفاءته في مكافحة فيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في).



وقالت سون يان رونج المسؤولة في الوزارة إن عقار "ريمديسيفير" استخدم في معالجة وباء فيروس إيبولا خارج البلاد، وعلى الرغم من أنه لم يمر بجميع إجراءات التجارب السريرية على فيروس كورونا الجديد في الخارج، إلا أنه أظهر حيوية اختبارية جيدة إلى حد ما في أعمال الأبحاث المحلية ذات الصلة.

