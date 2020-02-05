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رصف طريق "العشة" لربط كفر أبو حسين والحسينية بالزقازيق كمحور مرورى

الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:41 م
رصف طريق "العشة" لربط كفر أبو حسين والحسينية بالزقازيق كمحور مرورى رصف طريق "العشة" لربط كفر أبو حسين والحسينية بالزقازيق كمحور مرورى
الشرقية – إيمان مهنى

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بدأت محافظة الشرقية تنفيذ أعمال تطوير وتغطية طريق "العشة" بمدينة الزقازيق والذى يربط بين طريق كفر أبو حسين وصولاً لشارع الشهيد الطيار بطول كيلو وبتكلفة مالية 6 ملايين و98 ألف جنيه ليمثل محورا مروريا جديدا يساهم فى فك الاختناقات المرورية داخل المدينة .

وشدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لنهو الأعمال بالطريق والمقرر الانتهاء منه منتصف مارس القادم ليدخل الخدمة الفعلية ويساهم فى تخفيف حده الزحام داخل المدينة.

كما جارى أعمال التطوير والتجميل أسفل كوبرى شرويدة بمدينة الزقازيق والمقام بتكلفه مبدئية 313 مليون جنيه ليمثل نقله نوعية وحضارية فى قطاع الطرق والكبارى داخل المحافظة بالإضافة الى مساهمته فى القضاء على تكدس السيارات وتعطيل الحركة المرورية أمام مزلقان شرويدة والجامعة، وأعمال الرصف بالطرق السطحية بالكوبرى والمؤدية لمركز ومدينة منيا القمح.

وتجرى بالزقازيق، أعمال تطوير طريق كورنيش بحر مويس أمام جامعة الزقازيق وصولاً لكوبرى الإسكان والتى تشمل تنفيذ أعمال تدبيش وإقامة حائط خرسانى بطول 80 سم وعرض 20سم، لتوسعة عرض الطريق وإقامة مساحات خضراء ولإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمحافظة، لإقامة الممشى للمواطنين بطول بحر مويس والذى يقام على مراحل متعاقبة حتى يشعر المواطن بأن هناك تغييرا فى الشارع للأفضل، تنفيذ خطة أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين العامة لإظهار الطابع الجمالى والحضارى للمدن والأحياء والشوارع بمراكز المحافظة، و فى عزبة الحريرى جارى أعمال الرصف والتطوير الجارية لشوارعها الضيقه باستخدام بلاط الإنترلوك وذلك تنفيذاً لمشروع تطوير مدينة الزقازيق حى أول / ثان .

وفى سياق متصل، شنت رئاسة مدينة الزقازيق بالتنسيق مع قوات الأمن وجهات الولاية نجحت فى إزاله 5 حالات تعدى بالزراعة على أراضى أملاك الدولة على مساحه 5 قيراط و 12 سهم .


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