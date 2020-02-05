رسميا.. وزارة العدل تبدأ أولى تجارب متابعة الشهر العقارى بكاميرات المراقبة

كتب إبراهيم قاسم

أعلنت وزارة العدل عن قيام، المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، بحضور أولى تجارب البث الحى لكاميرات المتابعة المثبتة بأحد مكاتب التوثيق.





وقالت الوزارة في بيان لها، إن قطاع الشهر العقاري بوزارة العدل، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات، قامت بتركيب أولى كاميرات المتابعة اليومية لأعمال الشهر العقاري لأحد مكاتب الشهر والتوثيق بالقاهرة .

ونقلت الكاميرات المعاملات التي تتم داخل المقر لحظة بلحظة على شاشات العرض بغرفة المتابعة بقطاع الشهر العقاري بالوزارة للوقوف علي مدي انتظام العمل، وهو ما سيتم تعميمه خلال الفترة القادمة على المقار التى تشهد زحاماً من المواطنين.

يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، عقد أمس الثلاثاء، اجتماع مطولا مع عدد من مساعديه لبحث وضع الآليات المناسبة لمتابعة العمل داخل مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، خاصة التى تشهد زحاماً، وكيفية مواجهة الظواهر السلبية، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم ثقتهم في مصلحة الشهر العقارى التى ترتبط بها معاملاتهم اليومية.

وأسفر الاجتماع عن وضع نظام مراقبة بالكاميرات داخل مكاتب التوثيق لمتابعة انتظام سير العمل بها، والوقوف على ثمة تجاوزات تحدث فيها مع إعطاء الأولوية في تطبيق النظام للمكاتب المزدحمة والمكاتب التي تتعدد عنها شكاوى المواطنين.

وتضمنت نتائج اجتماع الوزير تشكيل فرق العمل اللازمة لمتابعة بث الكاميرات وأرشفة التسجيلات واستدعائها متى تم الاحتياج له، وتم التنسيق مع وزارة الاتصالات لبدء التجربة في أحد المقار.