سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

رسميا.. وزارة العدل تبدأ أولى تجارب متابعة الشهر العقارى بكاميرات المراقبة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:54 م
رسميا.. وزارة العدل تبدأ أولى تجارب متابعة الشهر العقارى بكاميرات المراقبة وزيرا العدل والاتصالات يتابعان عمل الشهر العقارى بالكاميرات
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة العدل عن قيام، المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، بحضور أولى تجارب البث الحى لكاميرات المتابعة المثبتة بأحد مكاتب التوثيق.

1111111111111
 

وقالت الوزارة في بيان لها، إن قطاع الشهر العقاري بوزارة العدل، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات، قامت بتركيب أولى كاميرات المتابعة اليومية لأعمال الشهر العقاري لأحد مكاتب الشهر والتوثيق بالقاهرة .

 

ونقلت الكاميرات المعاملات التي تتم داخل المقر لحظة بلحظة على شاشات العرض بغرفة المتابعة بقطاع الشهر العقاري بالوزارة للوقوف علي مدي انتظام العمل،  وهو ما سيتم تعميمه خلال الفترة القادمة على المقار التى تشهد زحاماً من المواطنين.

 

يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، عقد أمس الثلاثاء، اجتماع مطولا مع عدد من مساعديه لبحث وضع الآليات المناسبة لمتابعة العمل داخل مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، خاصة التى تشهد زحاماً، وكيفية مواجهة الظواهر السلبية، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم ثقتهم في مصلحة الشهر العقارى التى ترتبط بها معاملاتهم اليومية.

 

وأسفر الاجتماع عن وضع نظام مراقبة بالكاميرات داخل مكاتب التوثيق لمتابعة انتظام سير العمل بها، والوقوف على ثمة تجاوزات تحدث فيها مع إعطاء الأولوية في تطبيق النظام للمكاتب المزدحمة والمكاتب التي تتعدد عنها شكاوى المواطنين.

 

وتضمنت نتائج اجتماع الوزير تشكيل فرق العمل اللازمة لمتابعة بث الكاميرات وأرشفة التسجيلات واستدعائها متى تم الاحتياج له، وتم التنسيق مع وزارة الاتصالات لبدء التجربة في أحد المقار.

 


وزارة العدل

وزير العدل

كاميرات مراقبة بالشهر العقارى

مراقبة مكاتب التوثيق

بث حى من مكتب التوثيق

الشهر العقارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد هدف الحدود.. محمود علاء الهداف التاريخي لمدافعي الزمالك في الدوري

بعد هدف الحدود.. محمود علاء الهداف التاريخي لمدافعي الزمالك في الدوري

اليوم السابع: من الصين إلى اليمن.. أبناء مصر أولا

اليوم السابع: من الصين إلى اليمن.. أبناء مصر أولا

قرعة ربع نهائي الكونفدرالية.. تعرف على جميع المواجهات ومواعيد نصف النهائي

قرعة ربع نهائي الكونفدرالية.. تعرف على جميع المواجهات ومواعيد نصف النهائي

سفارة إسرائيل: لا نساهم فى بناء سد النهضة الإثيوبى بأى شكل وندعم المفاوضات

سفارة إسرائيل: لا نساهم فى بناء سد النهضة الإثيوبى بأى شكل وندعم المفاوضات

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة