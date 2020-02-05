رحلة الصيادين المصريين منذ احتجازهم في اليمن حتى عودتهم لأرض الوطن.. صور

دمياط - عبده عبد البارى

استقبلت محافظة دمياط أبناءها الصيادين العائدين من رحلة احتجاز مراكبهم فى اليمن، والتى استمرت أكثر من شهرين على متن مركبى صيد بها 32 صيادا، منهم 20 من أبناء دمياط على متن المركبين "وان تو" و"المصطفى الهادى"، تم احتجازهما بالقرب من سواحل ميناء "الحديدة" شمال اليمن؛ وسادت حالة من الارتياح مساء أمس الثلاثاء بعد تجاوز محنة الاحتجاز، ووصولهم لأهاليهم.

وقال السيد طرابية وشهرته العربى ريس مركب المصطفى الهادى: "لا أستطيع تصديق ما تراه عينى الآن، بأنى موجود وسط أهلى وأحبابى الذين ظننتُ أنى لن أراهم ثانيةً".

وتابع "طرابية": "فقدت الأمل فى العودة إلى بلدى، وعدم التمكن من الاتصال بأحد"، مشيرًا إلى أن "السبب الرئيسى فى عودتنا هو إيماننا بالله عز وجل، ودعوات أمهاتنا ثم جهود الدولة المصرية سواء وزارة الهجرة والخارجية والأجهزة السيادية".

وقال محمد عيسى ميكانيكى مركب المصطفى الهادى: "انطلقنا من عزبة البرج فى طريقنا إلى ميناء الأتكة بالسويس، ثم إلى برانيس، ثم إلى المياه الدولية أمام السواحل الصومالية واليمنية التى اعتدنا العمل بمياهها، والسفر إليها مرات عديدة، ليرزقنا الله بعد العودة من الرحلة ما قُدِّر لنا من رزق، ولكن اختلفت الرحلة هذه كثيرا، حيث خرج علينا 3 مسلحين وتم إطلاق النار صوب مراكبنا، واقتادونا إلى ميناء الحديدة".

ووجه بديع طرابية أحد الصيادين العائدين الشكر والتحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه البالغ بإعادتهم سالمين من اليمن، مضيفا أن كافة أجهزة الدولة اهتمت بعودة الصيادين المصريين المحتجزين، حيث كنا فى منطقة خطر نتيجة الأوضاع الخطيرة فى اليمن".

وقال محمد جمال أحد أفراد مركب المصطفى الهادى: "نشكر الرئيس السيسى على إعادة الصيادين من اليمن وكنا فاقدين الأمل فى عودتنا كما نشكر وزارة الخارجية المصرية التى بذلت مجهودا كبيرا ومباحثات كثيرة من أجل إعادتنا، وتم اختيار أفضل طريق لعودة الصيادين المحتجزين فى اليمن"، مضيفا: "فرحة الصيادين لا توصف".

وقال نبيل بصلة أحد أفراد طاقم مركب وان تو، إن كل الصيادين سعداء، ويوجهون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأجهزة الدولة، وجميع المسئولين فى مصر، للتدخل لعودتنا، بعد حجزنا منذ شهرين، مشيرا إلى أن الدولة كانت تسعى للإفراج عنهم.

وكان صيادو مركبى "وان تو" و"المصطفى الهادى"، خرجوا للبحث عن مصدر رزق آخر بعدما عانوا من ضعف الإنتاج، بسبب النوات التى تمنع الصيادين من الخروج بمراكبهم للصيد، وتوجهوا إلى المياه الإقليمية اليمنية، حيث تم احتجازهم داخل ميناء الحديدة اليمنى، تمهيدا لمحاكمتهم فى اليمن، لكن الدبلوماسية المصرية تحركت حتى لا يتم حبسهم فى اليمن بتهمة تجاوز الحدود ودخول المياه اليمنية بدون ترخيص.

من جانبها حرصت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على استقبال الصيادين من أبناء المحافظة والذين تم احتجازهم من قبل السلطات اليمنية ضمن 32 صياداً مصرياً بعد دخولهم المياه الإقليمية بدولة اليمن منذ أكثر من شهرين.

وأعربت الدكتورة منال عوض عن خالص سعادتها بعودة الصيادين إلى ذويهم، كما توجهت بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على جهوده للإفراج عن أبناء الوطن وإنهاء أزمة احتجازهم فى اليمن، مؤكدة أن مصر لا تنسى أبداً أبنائها فى أى بقعة من بقاع العالم والذى بدا مؤخراً فى حرص الدولة على إجلاء رعاياها بدولة الصين بعد تفشى فيروس كورونا هناك حفاظاً على سلامتهم.



























































