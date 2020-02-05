رئيس جمهورية النمسا يستقبل غادة والى لبدء مهام عملها بالأمم المتحدة

كتب مدحت وهبة

استقبل الكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا ، غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، بقصر هوفبورج والذى كان مقر الإمبراطورة ، ورحب بها بمناسبة بدء عملها فى فيينا معبرا عن سعادته لتقلدها هذا المنصب الدولى الرفيع.



تناول اللقاء أوجه التعاون بين الحكومة النمساوية باعتبارها الدولة المستضيفة للمقر ، وبين الأمم المتحدة فى الاحتفال بمرور ذكرى 65 عاما على انضمام النمسا للأمم المتحده و75 عاما على انشاء الأمم المتحدة .



وتقدمت غادة والى بالشكر لرئيس جمهورية النمسا على استضافة النمسا للمنظمة، مؤكدة على أهمية الدبلوماسية متعدد الأطراف ، كما أكد رئيس جمهورية النمسا على حرصه على رفع وعى المجتمع النمساوى بدور الأمم المتحدة وخاصة الشباب واتفقا على وضع خطة توعية وإعلام تتواكب مع الاحتفال الدولى بذكرى 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة، كما نظم رئيس جمهورية النمسا للسيدة غادة والى جولة تفقدية لقصر هوفبورج والذى كان مقر الإمبراطورة.



وكانت غادة والى قد تسلمت مهام منصبها الدولى فى مدينة فيينا كوكيل للسكرتير العام ومدير تنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات ومديرة عامة لمقر الأمم المتحدة فى فيينا، حيث تم استقبالها استقبالا رسميا ، وعقدت "والى " فور وصولها اجتماعا مع العاملين كما تفقدت مقر المنظمة فى فيينا .



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد استقبل الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والمدير العام للأمم المتحدة فى فيينا قبل سفرها بعدده ايّام الى مدينة فيينا لاستلام مهام منصبى الدولى.



وأكد الرئيس على دعم مصر لدور الأمم المتحدة ولدور منظمه الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات فى مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وأهميه نقل وتبادل الخبرات فى مجالات مكافحة الفساد والجريمة المنظمة والإتجار فى البشر والمخدرات، معرباً عن التهنئة للدكتورة غادة والى ومتمنياً لها النجاح فى مهامها الدولية الجديد.



وتقدمت " والى "للرئيس بخالص الشكر والتقدير لدعمها للترشح لمنصبها الجديد، وأيضا على ثقته لإتاحة الفرصه لها لخدمه الوطن على مدى 6 سنوات كوزيرة للتضامن الاجتماعي.