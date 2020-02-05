رئيس جمعية صيادين دمياط: نشكر الرئيس على اهتمامه بعودة الصيادين من اليمن

كتب عامر مصطفى

وجه حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين بدمياط، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأجهزة الدولة على نجاحهم في إعادة 32 صياداً مصرياً كانوا محتجزين في اليمن منذ شهرين بسبب الصياد في المياه الإقليمية، موضحاً أن الدولة اهتمت بالموقف جيداً، كما أن الرئيس السيسي كان مهتماً بالأمر.

وتابع حسام خليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية CBC، أن الأهلي فقدوا الأمل في عودتهم وعندما ذهبنا القنصلية اليمينة وجدنا ترحيباً، ولكن الوضع في اليمن صعب للغاية، موضحاً أن الخارجية تعاونت معنا بشكل جيد، والجميع سعي لكي يخرجوا من السجن.

وأكمل رئيس جمعية الصيادين بدمياط، أن الصيادين لم يكن لديهم أوراق أو أموال، ولكن السلطات المصرية سعت في عودتهم بشكل أمن، كما أن أهالي الصيادين فقدوا الأمل في عودتهم والأهالي فرحوا بعد علمهم بنبأ عودة أبنائهم من اليمن، وهم حالياً في الطريق من مطار القاهرة إلى المحافظة.