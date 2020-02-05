رئيس جمعية صيادين دمياط: نشكر الرئيس على اهتمامه بعودة الصيادين من اليمن

وجه حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين بدمياط، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأجهزة الدولة على نجاحهم في إعادة 32 صياداً مصرياً كانوا محتجزين في اليمن منذ شهرين بسبب الصياد في المياه الإقليمية، موضحاً أن الدولة اهتمت بالموقف جيداً، كما أن الرئيس السيسي كان مهتماً بالأمر.
وتابع حسام خليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية CBC، أن الأهلي فقدوا الأمل في عودتهم وعندما ذهبنا القنصلية اليمينة وجدنا ترحيباً، ولكن الوضع في اليمن صعب للغاية، موضحاً أن الخارجية تعاونت معنا بشكل جيد، والجميع سعي لكي يخرجوا من السجن.
وأكمل رئيس جمعية الصيادين بدمياط، أن الصيادين لم يكن لديهم أوراق أو أموال، ولكن السلطات المصرية سعت في عودتهم بشكل أمن، كما أن أهالي الصيادين فقدوا الأمل في عودتهم والأهالي فرحوا بعد علمهم بنبأ عودة أبنائهم من اليمن، وهم حالياً في الطريق من مطار القاهرة إلى المحافظة.
وقدم الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، الشكر لأطقم طائرة التى أقلت 32 مصريا من اليمن بعد احتجازهم أكثر من شهرين، وكذلك الشكر لأطقم الطائرة التى أقلت المصريين من مدينة ووهان الصينة التى تفشى بها فيروس كورونا.
وتابع وزير الطيران، :" أطقم الطيران المصرى مفخرة.. وأول ما هيرجعوا طقم طائرة الصين من الحجر الصحى، سيتم تكريمهم بما يليق بهم وبما فعلوه.. وجى بنفسى عشان اشكر طاقم الطائرة على المجهود الذى تم بذله فى هذه الرحلة وعودة المصريين".
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