رئيس جامعة قناة السويس: اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول

الإسماعيلية – جمال حراجى

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، على ضرورة سرعة الانتهاء من الإعلان عن نتائج إمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2019- 2020، وأن العمل يجرى على قدم وساق داخل الكنترولات وداخل وحدات القياس والتقويم بالجامعة، وأن إدارة الجامعة حريصة على الإنتهاء من التصحيح وإعلان النتائج فى أقرب وقت ممكن حرصا على مصلحة الطلاب .

وقام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى ذلك الإطار، بزيارة إلى الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية لمتابعة سير العمل داخل الإدارة من رصد ومراجعة النتائج من أجل سرعة الإعلان عنها، مشددا على ضرورة استغلال الوقت ودقة المراجعة .

ومن جانبه أعلن الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعميد كلية التجارة حصيلة التصحيح الإلكترونى للفصل الدراسى الأول، حيث تم تصحيح 43 ألف 172 ورقة امتحانية لشعبة اللغة العربية و11 ألف 584 ورقة لشعبة اللغة الانجليزية، مؤكدا على الانتهاء من تصحيح جميع الأوراق الإمتحانية للفرق الدراسية المختلفة ووصول النتائج إلى شئون الطلاب المركزية

وكانت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعه قناه السويس، قد أعلنت أن حصيلة التصحيح الإلكترونى لمركز القياس والتقويم مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بلغت 68946 ورقه إمتحانية

وأكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، أن هذة الإحصائية تشمل كليات الهندسة، الزراعة، الطب البيطري، التمريض، علوم، سياحة وفنادق، حاسبات ومعلومات، الألسن، المصرية الصينية، التربية الرياضية، معهد فنى تمريض هذا ويشمل هذا التقرير جميع كليات الجامعة عدا كلية التجارة، الآداب والعلوم الإنسانية، الصيدلة، الطب، التربية و طب الأسنان والتى يتم التصحيح داخل الوحدات الخاصة بها كما تم تصحيح أوراق معهد التقنية الحيوية داخل مركز القياس والتقويم لأول مره هذا العام

وقال الدكتور أحمد زكى ان حصيلة التصحيح الإلكترونى داخل وحدة القياس والتقويم داخل الكلية جاءت كالتالى الفرقة الأولى تم تصحيح 13424ورقه، أما الفرقة الثانية تم تصحيح 10020 ورقه، وبالفرقة الثالثة تم تصحيح 10560 ورقة، وأخيرا الفرقة الرابعة تم تصحيح 9168 ورقة، بإجمالى الأوراق المصححة لشعبة اللغة العربية 4317 ، أما عن شعبة اللغة الانجليزية جاءت الإعداد كالتالى الفرقة الأولى تم تصحيح 4096 ورقه، والفرقة الثانية تم تصحيح 2790 ورقه، والفرقة الثالثة تم تصحيح 2412 ورقه، وبالفرقة الرابعة تم تصحيح 2286 ورقة، بإجمالى الأوراق المصححة لشعبة اللغة الانجليزية 11584