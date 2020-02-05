رئيس جامعة القاهرة يلتقى وفد أكاديمية بلغار الإسلامية لبحث تبادل الطلاب

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وفدًا من أكاديمية بلغار الإسلامية بجمهورية تتارستان (روسيا الاتحادية) برئاسة دانيار عبد الرحمانوف رئيس الأكاديمية، لمناقشة سبل التعاون وتنمية تبادل الطلاب بين المؤسستين فى إطار العلاقات المصرية الروسية المتنامية فى كافة المجالات.

وبحث الطرفان أهمية التعاون في المجالات الأكاديمية، وتبادل الطلاب والزيارات العلمية، كما تم بحث الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم فى مجالات التعاون بين الجامعتين، وتوطيد العلاقات بالمراكز العلمية والثقافية الروسية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، على سعي جامعة القاهرة توطيد قوة مصر الناعمة في مختلف أرجاء العالم وتوسيع تأثيرها العلمي والثقافي، فضلًا عن تعزيز دورها التعليمي والبحثي من خلال التعاون الأكاديمي والتحالف مع الجامعات المرموقة والمصنفة دوليًا.

ولفت الدكتور الخشت، إلى أن الجامعة عقدت بروتوكولات تعاون ودرجات علمية مشتركة مع جامعات مثل كورنيل الأمريكية، وبنسيلفانيا، وشغنهاي جياو تونج الصينية وغيرها، موضحًا أن ذلك يأتى فى إطار التحول لجامعة من الجيل الثالث.

وعلى جانب آخر، كانت جامعة القاهرة، فازت بالمركز الأول بالملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين، المنعقد بجامعة قناة السويس خلال الفترة من 1 - 4 فبراير الجاري، وحصد طلاب جامعة القاهرة خلال الملتقى على 4 ميداليات ذهبية، و 3 ميداليات فضية، و 2 ميدالية برونزية، وذلك بعد منافسات قوية تفوق فيها طلاب جامعة القاهرة على طلاب 20 جامعة حكومية مشاركة في المتلقى.

وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالمظهر الرائع الذي ظهر عليه طلاب الجامعة في الدورة الأولى للملتقى الرياضي للطلاب للوافدين، وهنأهم على فوزهم بالمركز الأول، وحصولهم على 9 جوائز في الألعاب المختلفة للملتقى، مؤكدًا أن الجامعة تشجع طلابها للمشاركة بكافة المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية والرياضية، وتؤهلهم للفوز بالمراكز الأولى، وأن برامج الجامعة في الإعداد المتكامل للطلاب الوافدين تؤتي بثمارها.