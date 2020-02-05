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رئيس البرلمان الكويتى: أمير البلاد بصحة جيدة وكل ما يثار حوله غير صحيح

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:20 م
رئيس البرلمان الكويتى: أمير البلاد بصحة جيدة وكل ما يثار حوله غير صحيح مرزوق الغانم
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 أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بصحة جيدة.
وقال الغانم - في كلمته خلال جلسة مجلس الأمة الكويتي، اليوم /الأربعاء/ - "إن كل ما يثار من المغرضين بشأن صحة أمير الكويت غير صحيح، سائلا الله أن يديم الصحة عليه ويبقيه ذخرا للكويتيين".
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد توجه إلى الولايات المتحدة في 2 سبتمبر الماضي في زيارة خاصة، كان مقررا أن يعقبها التوجه إلى (واشنطن) للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 سبتمبر؛ وذلك قبل أن يٌعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح في 8 من ذات الشهر، دخول أمير الكويت إلى إحدى مستشفيات الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية، مشيرا حينها إلى أنه تقرر تأجيل اللقاء مع الرئيس الأمريكي، على أن يتم تحديد موعد لاحق للقاء.
وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي في 13 سبتمبر الماضي مغادرة أمير الكويت المستشفى بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية، والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح وكانت مطمئنة، ثم دخل في فترة نقاهة، أعقبها عودته إلى الكويت في 16 أكتوبر الماضي.

الكويت

صباح الأحمد الجابر

الديوان الأميري

الرئيس الأمريكي

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