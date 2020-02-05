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دار الإفتاء: جماعة الإخوان اختزلت الإسلام بكل قيمه ومقاصده فى السياسة.. فيديو

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:27 م
دار الإفتاء: جماعة الإخوان اختزلت الإسلام بكل قيمه ومقاصده فى السياسة.. فيديو فشل التأسلم السياسى
كتب على عبد الرحمن

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أنتجت دار الإفتاء المصرية، فيديو موشن جرافيك تحت عنوان :" فشل التأسلم السياسى"، نشرته مساء اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقالت دار الإفتاء المصرية خلال الفيديو: "ظاهرتان فكريتان تتصف بهما الجماعات السياسية المنتسبة للإسلام، الأولى اختزال الإسلام بكل أبعاده وقيمه ومقاصده فى المسألة السياسية وكأنه ليس رسالة ربانية جامعة".

وتابعت دار الإفتاء :"الظاهرة الثانية أن الإسلام بكل تاريخه وفكره وتراثه يتجسد فى جماعة الإخوان فقط فيحصرون الإسلام فى فكرها ورؤيتها واختياراتها وما يخالفها ويخرج عنها فهو مخالف له وخارج عنه".

واختتمت دار الإفتاء المصرية الفيديو موشن بـ :"كما اعتبرت الجماعة نفسها بديل المجتمع ووكيلته دون تفويض منه بل وصية عليه لقصور فى دينه وخلل فى عقيدته وضعف فى فهمه وخور فى طاقاته وقدراته، وهذا انحراف كامل عن الحركة التاريخية للمجتمعات الإسلامية وخروج جذرى عن نموذج إدارة المجتمعات وتنظيمها وسياسة شانها العام الذى رسخه المفكرون والفقهاء طول التاريخ الإسلامى”.

وكانت دار الافتاء المصرية أكدت فى فيديو موشن جرافيك سابق بعنوان "الاخوان وادعاء المظلومية "،، أن التاريخ يخبرنا ووقائعه أن الفرق المنحرفة تعتمد فى وجودها واستمرارها على ارتداء ثوب المظلومية، وذلك لكسب التعاطف وجذب الاتباع والتغطية على جرائمها واكبر مثال على ذلك جماعة الاخوان الارهابية التى أجادت فن النفاق والخداع منذ عهد مؤسسها حسن البنا الذى أجاز لجماعته المتاجرة بالأعراض والدماء من أجل مصلحة الجماعة وأغراضها السياسية.

 وتابعت الدار فى الفيديو: "لم تتوقف هذه الجماعة الضالة عن تسويق تعرضها للظلم والاضطهاد من قبل الأنظمة والحكومات تحت زعم انهم يحملون قضية الدعوة والدفاع عن الاسلام وبالنظر يتبين أن الاخوان عبر مسيرتهم هم من المعتدين المتجاوزين لحدود الله بحكم العقل والشرع والإنسانية ويصدق عليهم قوله تعالى "الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا".

 


دار الإفتاء

جماعه الاخوان

اخبار مصر

الإفتاء

الإسلام السياسى

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