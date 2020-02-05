خروج نحو 900 مريض من مستشفيات الصين بعد تعافيهم من فيروس كورونا

وكالات الأنباء

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأربعاء، أن ما مجموعه 892 مريضا مصابين بفيروس "كورونا" الجديد خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، وذلك حتى نهاية أمس الثلاثاء. وقالت اللجنة الوطنية للصحة فى تقريرها اليومى، إن 262 شخصا خرجوا من المستشفى بعد شفائهم، من بينهم 125 شخصا فى إقليم هوبى.

وحسب موقع روسيا اليوم، أن فى أنحاء بر الصين الرئيسى كانت هناك 3887 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالى إلى 24324 إصابة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الثلاثاء أن التدابير المشددة التى اتخذتها بكين للسيطرة على تفشى فيروس "كورونا" الجديد، حدت من انتشاره خارج حدود الصين، ما وفر "فرصة سانحة" لوقف تفشيه.

وكانت قد أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 490 شخصا، وذلك بعد تسجيل 65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا فى إقليم هوبى.