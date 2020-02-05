خروج عربتين من قطار طنطا كفر الشيخ عن القضبان في قطور.. صور

الغربية مصطفى عادل

شهدت مدينة قطور بمحافظة الغربية، خروج عربيتين من قطار طنطا كفر الشيخ عن القضبان بالقرب من محطة قطارات قطور، الأمر الذي أدى إلى تعطل حركة القطارات على القضبان، وأخطرت شرطة النجدة بالواقعة، وتم إخطار هيئة السكك الحديدية.

تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور بخروج آخر عربتين من قطار طنطا كفر الشيخ عن القضبان بالقرب من محطة قطارات قطور، وتعطلت حركة القطارات على الخط لفترة طويله، واضطر الركاب إلى النزول من القطار على الأرض، والبحث عن وسيلة مواصلات بديلة.

ودفعت هيئة السكك الحديدية بونش الصيانه لرفع العربات على القضبان لاستئناف رحلته مرة أخرى.

وكان المهندس كامل الوزير وزير النقل أكد أنه يتم إنفاق ما يقارب من الـ 86 مليار جنيه على تطوير السكة الحديد، من أجل تطوير البنية الأساسية للسكة الحديد والمحطات والمزلقانات والإشارات وتطوير الورش، والعام المقبل سيطالب بالتصديق على 55 مليار جنيه لمشروعات جديدة لاستكمال تطوير المرفق ستبدأ فى 1 يوليو 2020، ليصبح إجمالى ما تم إنفاقه على تطوير المرفق 141 مليار جنيه خلال عامين .