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خروج عربتين من قطار طنطا كفر الشيخ عن القضبان في قطور.. صور

الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:52 م
خروج عربتين من قطار طنطا كفر الشيخ عن القضبان في قطور.. صور
الغربية مصطفى عادل

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شهدت مدينة قطور بمحافظة الغربية، خروج عربيتين من قطار طنطا كفر الشيخ عن القضبان بالقرب من محطة قطارات قطور، الأمر الذي أدى إلى تعطل حركة القطارات على القضبان، وأخطرت شرطة النجدة بالواقعة، وتم إخطار هيئة السكك الحديدية.
 
تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور بخروج آخر عربتين من قطار طنطا كفر الشيخ عن القضبان بالقرب من محطة قطارات قطور، وتعطلت حركة القطارات على الخط لفترة طويله، واضطر الركاب إلى النزول من القطار على الأرض، والبحث عن وسيلة مواصلات بديلة.
 
ودفعت هيئة السكك الحديدية بونش الصيانه لرفع العربات على القضبان لاستئناف رحلته مرة أخرى.
 
وكان  المهندس كامل الوزير وزير النقل أكد أنه يتم إنفاق ما يقارب من الـ 86 مليار جنيه على تطوير السكة الحديد، من أجل تطوير البنية الأساسية للسكة الحديد والمحطات والمزلقانات والإشارات وتطوير الورش، والعام المقبل سيطالب بالتصديق على 55 مليار جنيه لمشروعات جديدة لاستكمال تطوير المرفق ستبدأ فى 1 يوليو 2020، ليصبح إجمالى ما تم إنفاقه على تطوير المرفق 141 مليار جنيه خلال عامين.

وفى هذا السياق، تعاقدت هيئة السكة الحديد مع إحدى الشركات النمساوية لتصنيع وتوريد 4 ماكينات لفحص وصيانة خطوط السكة الحديد ومن المخطط توريدها في ديسمبر المقبل.

والماكينات الجديدة تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية في القيام بأعمال فحص كل مكونات خطوط السكة الحديد، وتستهدف القيام بإجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات وتحليل كل البيانات الناتجة عن هذا الفحص.

والماكينات ستقوم بتحديد العيوب بالقضبان الحديدية خلال فحصها، وستقوم بوضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات التجديدات للقضبان الحديدية، وتستهدف تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط ومسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظًا على سلامة الركاب.

خروج القطار عن القضبان (1)
 

 

خروج القطار عن القضبان (2)
 

 

خروج القطار عن القضبان (3)
 

 

خروج القطار عن القضبان (4)
 

 

خروج القطار عن القضبان (5)

الغربيه

السكك الحديد

مدير امن الغربيه

شرطه قطور

حركه القطارات

قطار طنطا كفر الشيخ

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