حملات أمنية للتوصل لمرتكبى واقعة مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر بأسيوط

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى العائلات التي تقطن بقرية المعابدة التابعة لدائرة مركز شرطة أبنوب، وتربطها خصومة ثأرية بإحدى عائلات قرية الشنابلة، ووردت إليهم معلومات، ووشاية بوجود أحد أفراد العائلة المتخاصمين معها أمام أحد المحلات بالقرية فرتبوا أمرهم باستقلال سيارة وحيازة أسلحة وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على الأشخاص المتواجدين مما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر عن طريق الخطأ .

وتقوم حاليا قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط بمداهمة منازل العائلة بحثا عن مطلوبين في الواقعة بعد ثبوت التحريات على عدد من الأفراد منهم.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود اخطارا من المقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب بورود بلاغ من أهالي قرية الشنابلة التابعة لدائرة مركز شرطة أبنوب بإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون سيارة علي 4 أفراد من عائلات مختلفة ، ووجود وفيات، ومصابين، وبالانتقال، والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين وجود قتلي ، ومصابين ، وتبين مصرع كل من "عصام . ح"، و"عيسى . ه"، و"على . ا" وإصابة "حسنى . ر" وجميعهم من عائلات مختلفة كانوا يجلسون أمام أحد المحلات بالقرية، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن سيارة مجهولة يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة علي 4 من الأفراد موجودين أمام أحد المحلات بالقرية، وأنهم من عائلات مختلفة، وتم نقل الجثث الي مشرحة مستشفي أبنوب المركزي والمصاب الي مستشفي اسيوط الجامعي، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض علي النيابة العامة.