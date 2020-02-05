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حماية المستهلك: غرامات قطاع السيارات بلغت 120 مليون جنيه فى أسبوع واحد

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:28 م
حماية المستهلك: غرامات قطاع السيارات بلغت 120 مليون جنيه فى أسبوع واحد اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب أحمد عرفة

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أكد اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن غرامات قطاع السيارات بلغت 120 مليون جنيه فى أسبوع واحد، مشيرا إلى كل محافظات مصر تأخذ حيذ الاهتمام من جانب جهاز حماية المستهلك، قائلا "إن الجهاز انتقل إلى جميع المحافظات، وبدأنا بأهلنا فى الصعيد، وكان هذا توجه الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى، وبدأنا بمحافظة سوهاج، وتم التنسيق مع محافظ سوهاج، وتخصيص مكان لاستقبال المواطنين".

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات لبرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن: "لكى يعلم المواطنين بأن جهاز حماية المستهلك افتتح مكتب فى المحافظة يتم إرسال رسائل للمواطنين جميعهم فى المحافظة، حيث تتضمن الرسالة أن جهاز حماية المستهلك افتتح مكتب فى المكان كذا، من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا يتم استقبال الشكاوى، ويتم وضع رقم لقافلة المحافظات، ونطالب فى الرسالة المواطن بأنه إذا كان لديه مستندات حول شكوى فليرسل الشكوى فى الوقت الحالى، حيث نحرص على إخطار المواطنين بقوافل اليوم المفتوح لتشجيعهم على المشاركة".

 

وأوضح اللواء راضى عبد المعطى، أن الجهاز يتعامل مع بعض الشكاوى البعيدة عن اختصاصه لخدمة المواطنين، موضحا تم إعادة ضبط عمل الجهاز بحيث أصبح يتلقى شكاوى المواطنين أولا بأول.

 

وفى وقت سابق، أكد اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الغرامة والمساءلة القانونية عقوبات تنتظر المخالفين لقرارات الجهاز، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تعمل أى مؤسسة بمفردها بالعمل الجماعى هو من الأشياء الإيجابية التى تنتهجها الدولة المصرية، وموضحا أن التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية هو عنوان المرحلة فى الفترة الراهنة، قائلا إن جهاز حماية المستعلك يعمل بالتنسيق التام مع إدارة الرقابة التموينية بوزارة التموين والإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية ومع الطب البيطرى والإدارة العامة للتفتيس الصيدلى  والرقابة الصناعية والمواصفات والجودة  وكل ما يتعلق بحماية حقوق المستهلك ، الجهاز لا يتردد لحظة ويبادر بالتنسيق مع جميع الجهات.

 


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