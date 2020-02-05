حكومة طرابلس تلغى زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الجزائرى

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن حكومة طرابلس ألغت زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الجزائرى صبري بوقادوم.

وأشارت القناة الفضائية إلى أن وزير الخارجية الجزائري كان يحمل دعوة رسمية من الرئيس عبد المجيد تبون إلى فايز السراج لعقد طاولة حوار في الجزائر.

وكان وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، طالب الأمم المتحدة بتطبيق قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وقال وزير خارجية الجزائري خلال المؤتمر الصحفي عقب مؤتمر دول الجوار الليبي لبحث الأزمة الليبية: "متأكدون من حسن النوايا لدى الأطراف الليبية كافة"، مضيفا أن دول الجوار الليبي ترفض كافة التدخلات الخارجية في ليبيا، مشددا على أنه يجب احترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا بموجب القرار الأممي.