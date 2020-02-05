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الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:41 م
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حزام المعدة والفراشة من أكثر الجراحات التى تحتاج إلى إصلاح.. الدكتور كريم صبرى يوضح

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:00 م
حزام المعدة والفراشة من أكثر الجراحات التى تحتاج إلى إصلاح.. الدكتور كريم صبرى يوضح الدكتور كريم صبري استشاري جراحات السمنة والمناظير
تقرير خاص

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هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلي فشل جراحات السمنة، ولكن لكل مشكلة حل بالتأكيد مع التقدم الطبي في مجال جراحات السمنة.

الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقرير التالي أسباب فشل جراحات السمنة وطرق التغلب عليها.

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ "اليوم السابع" أن اصلاح فشل جراحات السمنة من الأشياء التي يوميا نقابلها بكثرة كأطباء سمنة، وأسباب هذا الفشل كثيرة فربما العمليات تم اجراؤها بطرق غير صحيحة، أو إن العمليات تم اجراؤها بشكل جيد ولكن مر عليها فترة طويلة، أو إن المريض بدأ يستهلك سكريات كثيرة في التكميم ويكون الحل الوحيد في تلك المشكلة هو منع تناول السكريات تماما او اجراء تعديل على تلك العملية وتحويلها إلى عملية تحويل مسار.

4 اسباب لفشل جراحات السمنة
4 اسباب لفشل جراحات السمنة

 

واستطرد حديثه عن أسباب فشل جراحات السمنة قائلا: "ربما تكون العملية التي تم اجراؤها نتج عنها معدة واسعة، وهنا تحتاج لعمليات اصلاحية وليست تكميلية.

وأشار إلى أن عملية تحويل المسار ليست نهاية المطاف فمن الممكن أن يحدث لها فشل، حيث يكون قد تم اجراؤها بشكل غير صحيح أو سوء الأمتصاص بها غير كاف، ومن الممكن أن تكون المعدة نفسها واسعة فتحتاج إلي عملية اخرى.

وأكد الدكتور كريم صبري إن من أكثر العمليات التي تحتاج لإصلاح هي عملية تدبيس المعدة، والتي تسمى بعملية الفراشة فهي من ضمن العمليات الصعبة التي نحتاج لإصلاحها لانها غير مفيدة للمريض حيث ينحاز لتناول السكريات بنسبة كبيرة، ولا يستطيع النزول في الوزن ولا يستطيع تناول الطعام، فهو يأخذ أكثر العيوب في جراحات السمنة وهي عدم القدرة على تناول الطعام الصحي، وأيضا لا يستطيع النزول في الوزن، مشيراً إلي إن عمليات الباند أو حزام المعدة من أكثر العمليات ايضا التي تحتاج إلي إصلاح والتي يمكن تحويلها إلى تكميم أو تحويل مسار .

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبري:

 عبر "فيس بوك":

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الموقع الالكتروني:

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التويتر:

https://twitter.com/DrKarimCenter

انستجرام:

https://www.instagram.com/drkarimsabry

عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي-  عماره صيدليه العزبي-  الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه-  الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .

 

للتواصل-طارق-صبري1
 

 

الفريق-الطبي

 

 

 

 

 

 


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