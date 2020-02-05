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حبس ربة منزل وزوجها 4 أيام بتهمة قتل نجل شقيقتها بشبرا الخيمة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:37 م
حبس ربة منزل وزوجها 4 أيام بتهمة قتل نجل شقيقتها بشبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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قرر أمين عبدالحافظ مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، حبس ربه منزل وزوجها 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاستدراجهما نجل شقيقة الأولى وقتله إثر محاولته إقامة غير شرعية بيها والقاء جثته على جانبى الطريق بمنطقة بيجام دائرة القسم، وكذلك التحفظ على أداه الجريمة.
 
كما أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المتوفى عقب مناظرة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وقام المتهمين بتمثيل الجريمة أمام رجال النيابة العامة.
 
وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من العميد صموئيل عطاالله مأمورقسم أول شرطة شبرا الخيمة، بتلقية بلاغا من عمليات النجدة بالعثور على جثة شخص بشارع عزيز المصرى - بيجام دائرة القسم، حيث تبين أن الجثة لعامل بصيدلية 28 سنة، ومقيم بيجام دائرة القسم، ومسجى على جانب الطريق وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.
 
تم العرض على اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم أحمد عسر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، أن وراء إرتكاب الواقعة كل من خالة المجنى عليه وزوجها، وتم ضبط المتهمان وبمواجهتهما اقرا بارتكابهما الواقعة.
 
حيث قرر الأول بقيام المجنى عليه بمحاولة إقامة علاقة غير شرعية مع زوجته "خالة المجنى عليه" أكثر من مرة ورفضها لذلك وفور علمه بذلك من زوجته طلب منها استدراجه لمسكنهما وعقب وصوله قامت بتقديم مشروب له، ووضع أقراص منومه بداخلها وعقب غيابه عن الوعى قام بكتم أنفاسه حتى فارق الحياة وقام بإلقاء الجثة بمكان العثور عليها، وبسؤال الثانية رددت ذات المضمون، وتحر ر محضر بالواقعة وأحيلا المتهمين للنيابة العامة التى أمرت بحبسه مع مراعاه التجديد القانونى لهم فى مواعيده المحددة.
 
 
 
 

 


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