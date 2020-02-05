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حالة نادرة تسبب نمو شعر يشبه الرموش فى فم امرأة.. صور

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:02 م
حالة نادرة تسبب نمو شعر يشبه الرموش فى فم امرأة.. صور اضطراب نادر يسبب نمو الشعر داخل الفم
كتبت فاطمة خليل

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تسببت حالة نادرة فى نمو شعر يشبه "رموش العين" داخل فم امرأة إيطالية، وذلك نتيجة لاضطراب نادرة، بحسب ما ذكرت جريدة "الديلى ميرور" البريطانية.

وذكرت الجريدة إن فكرة العثور على شعر داخل الفم تجعل أى شخص يصاب بالغثيان لكنها أصبحت حقيقة واقعية بالنسبة للمرأة التى أصيبت بهذا الاضطراب النادر، والتى لم تعلن عن هويتها، بحسب "الدايلي ميرور".

نمو الشعر داخل الفم
نمو الشعر داخل الفم

 

ووفقاً لدراسة الحالة التي نشرت في مجلة جراحة وطب الفم وعلم أمراض الفم، اكتشفت المرأة أولاً شعرًا صغيرًا في لثتها في عام 2009 عندما كانت تبلغ من العمر 19 عامًا.

وقام الأطباء بتشخيصها بمتلازمة تكيس المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)، وعالجوها بجراحة الفم، وكذلك حبوب منع الحمل.

وعلى الرغم من أن الشعيرات توقفت في البداية عن النمو، عادت بعد ست سنوات، وشعرت مرة أخرى بالشعر داخل اللثة.

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وكشفت المرأة للجريدة، أنها توقفت عن تناول حبوب منع الحمل، ونتيجة لذلك بدأ الشعر فى الظهور ليس فقط في اللثة، ولكن أيضًا على ذقنها وعنقها.

ووفقاً لهيئة الصحة البريطانية NHS، فإن نمو الشعر المتعلق بمتلازمة تكيس المبايض شائع إلى حد ما، وتشمل الأعراض الشائعة لمتلازمة تكيس المبايض نموًا مفرطًا للشعر - عادة على الوجه أو الظهر أو الأرداف."

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ووفقاً للباحثين فإنه من غير المعتاد رؤية نمو الشعر داخل الفم، حيث كتب الباحثون في دراستهم، بقيادة الدكتور فيليس فيميانو: "إن نمو الشعر في تجويف الفم هو أمر نادر للغاية"، حيث لا توجد سوى 5 حالات فقط، وصف معظمها شعرة واحدة موضعية في مواقع مختلفة من تجويف الفم.

لا يزال سبب نمو الشعر في الفم غير واضح، ويأمل الباحثون الآن في إجراء مراجعات متابعة للمساعدة في فهم العملية بشكل أكبر.


مرض نادر

اسباب نمو الشعر

تكيس المبايض

تكيس المبايض والشعر الزائد

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