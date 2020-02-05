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لمخالفة تغيير النشاط..

جهاز القاهرة الجديدة يسترد فيلتين وقطعتى أرض بما عليهما من مبانٍ بالتجمع الخامس

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:37 ص
جهاز القاهرة الجديدة يسترد فيلتين وقطعتى أرض بما عليهما من مبانٍ بالتجمع الخامس المهندس جمال طلعت
كتب أحمد حسن

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قال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملة لتنفيذ قرارات الإخلاء والاسترداد لفيلا بحى النرجس بالمنطقة الثانية، وفيلا بالحى الرابع بالمنطقة الأولى، وقطعتى أرض بما عليهما من مبانٍ بحى 3 /4، بالتجمع الخامس، وذلك لمخالفة تغيير نشاط هذه العقارات من النشاط  السكنى إلى الإدارى.
 
وأضاف المهندس جمال طلعت، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات السحب والاسترداد السابق إصدارها من قبل جهاز المدينة أرقام (4688، 4689، 4690)، نهاية العام الماضى 2019، وبعد موافقة الجهات المختصة والجهات الأمنية المختلفة.
 
وأشار إلى أن ذلك يأتى حرصاً من جهاز مدينة القاهرة الجديدة على تنفيذ القانون على الجميع دون استثناء، ولتحقيق الغرض المخصص من أجله الوحدات العقارية المختلفة خاصة السكنية، مضيفاً أن الحملة جاءت تحت إشراف المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس ومسئولى الجهاز،  ورئيسى حيى النرجس والرابع، وبمعاونة شرطة التعمير بالمدينة.
 
وكان المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قد تفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة لمتابعة الموقف التنفيذى.
 
كما تفقد المهندس جمال طلعت، تنفيذ أعمال تطوير محور العبور الرابط بين شارع التسعين الجنوبي وطريق العين السخنة القديم بمدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة تقدر بحوالي 170 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المحور يخدم أكثر من 1400 مصنع بالمنطقة الصناعية، وحوالي40 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المختلفة بالمدينة، موضحاً أن محور "العبور" بطول 8.5 كيلو متر، ويسير العمل به بشكل جيد، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمحور حوالى  43%، وتشمل أعمال التطوير توسعة الطريق في الاتجاهين بعرض 4 حارات مرورية في كل اتجاه، بدلا من 3 حارات، وكذا تنفيذ عدة أعمال للرصف ورفع كفاءة الأرصفة والزراعة وتطوير الجزيرة الوسطى، إلى غير ذلك من أعمال التطوير. 
 
وشملت جولة مساعد نائب رئيس الهيئة، تفقد أعمال تطوير طريق  "سعد زغلول"، بطول (8 كم)، بتكلُفة حوالي 105 ملايين جنيه، والذي يربط بين الطريق الدائري ومحور جمال عبد الناصر مروراً بـ" التجمع الثالث " ويعد شرياناً حيوياً للتنمية بالتجمع الثالث. 
 
كما تابع المهندس جمال طلعت، خلال الجولة، سير العمل بمشروع JANNA للإسكان الفاخر بالمدينة، وتشمل الأعمال (الطرق -  تنسيق الموقع – التشطيبات)، وذلك للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ 8760 وحدة سكنية(365 عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمدينة.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده

مشروعات الاسكان

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