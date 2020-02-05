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جنايات سوهاج تقضى بإعدام مزارع قتل شخصا بسبب خلاف بينهما على قطعة أرض

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:51 م
جنايات سوهاج تقضى بإعدام مزارع قتل شخصا بسبب خلاف بينهما على قطعة أرض المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، وبإجماع الآراء بإعدام مزارع لاتهامه بقتل شخص بدائرة مركز المنشاة، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

تعود أحداث  الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز المنشاة عندما تبلغ لمركز شرطة المنشاة بالعثور على (ع . ح ) مزارع جثة هامدة أثر إصابته بطلقات نارية وتم نقل الجثة للمستشفى المركزى.

 

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ( ص . ع 40 عاما ) مزارع حيث وقعت مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه بسبب الخلافات على قطعة أرض تطورت لمشاجرة قام على أثرها بإطلاق النيران عليه من سلاح نارى كان بحوزته مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

 

وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "مصطفى.م.م " 30 سنة عامل، ومقيم بمركز طما بالسجن المشدد 10 سنوات، لإتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه " فتحى.ح.م " بعد سرقته بالإكراه بأن قام بسكب مادة كاوية على جسده مما أدى الى إصابته بحروق متفرقة، بدائرة مركز طما.

 

صدر الحكم  برئاسة المستشار عماد سامى على وعضوية المستشارين عماد الدين محمد ومحمد فتحى السيد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد

 

وتعود أحداث القضية إلى عام 2012 بدائرة مركز طما عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بإصابة المجنى عليه بحروق متفرقة بالجسد وتم نقله الى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات، أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام باستيقاف المجنى عليه فى أحد الأماكن ومحاولة سرقته بالإكراه إلا أن المتهم قام بسكب مادة كاوية على جسده وتمكن من سرقته وفر هاربا مما أدى إلى إصابة المجنى عليه.

 

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع فى قتل، والسرقة بالإكراه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 


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