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جامعة دمياط: الرئاسة أشادت بتصميمات كلية الفنون لدعم صناعة الأثاث

الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:16 م
جامعة دمياط: الرئاسة أشادت بتصميمات كلية الفنون لدعم صناعة الأثاث جامعة دمياط
دمياط معتز الشربينى

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قال الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، إن وزارة التعليم العالى تلقت إشادة من مؤسسة الرئاسة للجهود التى بذلت من الوزارة، وجامعة دمياط وكلية الفنون التطبيقية بالجامعة بالإعلان عن مسابقة على مستوى كليات الفنون التطبيقية فى مصر، تختص بإعداد تصميمات للصناعات الخشبية والديكور بما يدعم مدينة الأثاث بدمياط، مع طرح توصية بدراسة إمكانية قيام كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط بتوجيه مشروعات تخرج طلاب البكالوريوس نحو دعم مدينة الأثاث بتصميمات من إبداعاتهم، بما يحقق تطويرا عصريا فى مجال صناعة الموبيليات بمحافظة دمياط.

 

وأضاف رئيس جامعة دمياط، لقد أحال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي التوصية لرئيس جامعة دمياط والذى بدوره كلف على الفور مجلس كلية الفنون التطبيقية برئاسة الدكتور حاتم إدريس عميد الكلية بدراسة الموضوع من الشكل العلمى والتطبيقى واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

 

وتابع السيد محمد دعدور، أن الجامعة تعبر عن سرورها بتلك الإشادة وتعد بقيام الطلاب بتقديم تصميمات راقية، فالجامعة تثق فى المستوى المهارى والعلمى لطلابها وخريجيها وتعتز بذلك، وتفتخر بشبابها الذين أهدوا من قبل مشروعات تخرجهم لتزيين حرم الجامعة الجديد فى لفتة متحضرة من شباب واع يعتز بانتمائه سواء لجامعته أو لبلده مصر، وكان ذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور جيهان الجمل رئيس قسم المنسوجات بالجامعة.

 

جدير بالذكر أن الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، قد كلف الدكتور ياسر سمرة، عميد كلية التجارة بعمل دراسة علمية بمعرفة المختصين بكلية التجارة بالجامعة للتغلب على مشكلة الركود فى عملية تسويق الأثاث الدمياطى على أن تقدم الدراسة بعد إتمامها للجهات التنفيذية المعنية.

 


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