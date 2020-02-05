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جامعة القاهرة الأولى بمصر طبقا للتصنيف الأسبانى 2020

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:58 ص
جامعة القاهرة الأولى بمصر طبقا للتصنيف الأسبانى 2020 جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تفوق الجامعة على جامعات عالمية مرموقة فى التصنيف الإسبانى للاستشهادات العالمية فى نسخته يناير 2020، حيث تقدمت جامعة القاهرة بمقدار 10 آلاف إشارة مرجعية للبحوث المنشورة باسم الجامعة عن العام السابق، وبلغ عدد هذه الإشارات 212160 إشارة.
 
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة منذ قليل، إن جامعة القاهرة حصدت المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، طبقًا لما نشره التصنيف الإسبانى، الذى يعتمد على موقع جوجل اسكولر، مضيفًا أن تطبيق سياسات الجيل الثالث منعطف كبير فى التقدم العالمى.
 
وأشار رئيس جامعة القاهرة، أن التصنيف الأسبانى يهدف بالدرجة الأولى إلى حث الجهات الأكاديمية فى العالم لتقديم ما لديها من أنشطة علمية تعكس مستواها العلمى على الإنترنت، ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن معايير تشتمل على: حجم وسعة الموقع الالكترونى للجامعة، والروابط والظهور لموقع الجامعة بالمواقع الأخرى، ووجود ملفات متنوعة على الموقع، والإشارات للبحوث المنشورة.
 
يذكر أن جامعة القاهرة نجحت فى مجال التصنيفات الدولية فى تحقيق تقدمًا غير مسبوق، حيث جاءت في صدارة الجامعات المصرية وضمن أفضل الجامعات العالمية المرموقة فى 8 تصنيفات دولية، وأنشأت لأول مرة منصة للنشر الدولي، وتوجيه البحث العلمي للمشروعات القومية، وحصل علماؤها على 25% من جوائز الدولة، فضلًا عن استحداث العديد من المراكز  والوحدات البحثية والتعليمية والخدمية، منها 3 مراكز هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، وأول مركز بمصر والشرق الأوسط للتميز العلمي في العلوم الزراعية، بالإضافة إلى 55 معملًا ومجمع المعامل الافتراضى.
 
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محمد الخشت

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