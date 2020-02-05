تليفزيون الصين يبرز إمدادات مصر الطبية لدعم جهود بكين فى مكافحة "كورونا"

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أبرزت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن) اليوم الأربعاء تقديم مصر إمدادات ولوازم طبية لدعم جهود الصين لمكافحة الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس "كورونا الجديد".

وذكرت الشبكة الإخبارية، تحت عنوان "الحكومة المصرية ترسل 10 أطنان إمدادات طبية"، أن مصر أرسلت يوم الأحد الماضى 10 أطنان من الإمدادات واللوازم الطبية الضرورية لدعم جهود الصين فى مواجهة الفيروس.

وأضافت الشبكة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أرسل برقية إلى نظيره الصينى شى جين بينج أكد فيها ثقة مصر فى قدرة الصين على مكافحة واحتواء تفشى الفيروس.

وبثت الشبكة التليفزيونية الصينية لقطات مصورة للرئيسين السيسى وبينج خلال لقاء سابق بينهما، ولقطات للإمدادات الطبية المقدمة إلى الصين والتى تزينت بعلم مصر أثناء تفريغها من الطائرة.

كانت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين أعلنت اليوم تسجيل 491 وفاة و24363 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد فى شتى أنحاء البلاد حتى نهاية أمس.

يذكر أن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد ذكر أن الطائرة المُخصصة لإعادة المصريين من مدينة "ووهان" الصينية، تحمل، بتكليف من الرئيس السيسي، على متنها نحو 10 أطنان من المُستلزمات الوقائية كهدية تضامن من الشعب المصري إلى نظيره الصيني وذلك انطلاقاً من حرص مصر على التضامن مع الصين في مواجهة فيروس "كورونا".