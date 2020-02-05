"تعليم أسيوط": بدء تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية الأحد القادم لمدة 15 يوم

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم،في تصريح خاص لليوم السابع،أن الطالب الذى يريد التظلم في أى مادة يتوجه الى مديرية التربية والتعليم حيث يقوم بتوريد مبلغ وقدره 20 جنيه عن المادة الواحدة ثم يتوجه بإيصال الإيداع الى كنترول الشهادة الإعدادية ويسلم الإيصال ويحصل على تاريخ يوم الإطلاع على المادة الذى يتظلم من درجاته فيها لمراجعة درجاته وفحصها كراسته مرة أخرى.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط بنسبة نجاح 76,2 وذلك بحضور صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ومحمد النمر مدير التعليم الفني.

وأشاد محافظ أسيوط بمستوى امتحانات الشهادة الإعدادية ، وبنتيجة الامتحانات والتى عكست مستوى الطلاب مشيرًا إلى الدعم الذى توليه الدولة للعملية التعليمية بمختلف المراحل التعليم وخاصة التعليم القبل الجامعى، فضلاً عن التوسع فى إنشاء مدارس جديدة وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج ، وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات الحديثة.

وقال محافظ اسيوط ان المعلم هو أهم ركيزة وهو الذي يبني الأمم .والتعليم والمعلم هو الذي يغرس حب الوطن، ولابد ان نعمم التشيد الوطني صباحا لغرس الوطنية وحب الوطن ،ولابد ان نزرع في ابنائنا حب الوطن ولابد ان نعلم ابنائنا معلومات عن وطننا وما يحدث في بلادنا ، والمشاريع التي تتم في محافظة اسيوط ، وهذه المشروعات حدث ولا حرج وبمبالغ كبيرة بمليارات الجنيهات فضلا عن قري حياة كريمة حيث ان اسيوط أصبحت المحافظة رقم واحد في مبادرات السيد الرئيس عبددالفتاح السيسي حياة كريمة فضلا عن المبادرات الرئاسية في الصحة وغيرها من المبادرات.

وأشار صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أن نتيجة الدور الأول للفصل الدراسى للشهادة الإعدادية بلغت نسبة النجاح فيها 76,2 وأن عدد الطلاب الذين حضروا الإمتحانات زاد عن 61 طالب وطالبه بمدارس المحافظة.

وقال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه تم مراعاة الدقة فى التقدير،وذلك لصالح الطلاب، والالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي شدد على ضرورة التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتي يحصل كل طالب على حقه وأنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله.

وأشاد فتحي بالجهد المبذول والمتميز من قبل رئيس وإعضاء الكنترول.



