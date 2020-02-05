تعرف على مواعيد 13 قافلة لعلاج المرضى مجانا تنظمها جامعة القناة للمحافظات

الإسماعيلية – جمال حراجى

يستعد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، لبدء خطة قوافل الإصحاح البيئى للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019 - 2020، حيث أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، على إستمرار التعاون المثمر بين جامعة قناة السويس ومحافظات الإقليم، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى القرى والمراكز المختلفة، وأيضا تقديم الخدمة البيطرية للمزارعين وتنظيم ندوات تثقيفية للتوعية والوقاية من الأمراض المختلفة .

وأعلن الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة تستعد للفصل الدراسى الثانى، بـ 13 قافلة للإصحاح البيئي، فى مجالات الطب البشري، البيطرى، زراعة، تثقيف صحى فى الفترة من 17 فبراير حتى 13 أبرايل 2020، وإن القوافل تتوجه إلى محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس، ومدن وقرى الإسماعيلية .

وأكد الدكتور أحمد زكى على أن الجامعة تتوجه بـ 8 قوافل إلى قرى محافظة الإسماعيلية، وتبدأ بقافلة طبية إلى قرية الحجاز يوم 17 فبرايرالحالى تليها قافلة بيطرية وزراعية إلى قرية الحجاز يوم 19 فبراير الحالي، ثم قافلتين إلى قرية أبو صوير يوم 2 مارس وأخرى بيطرية وزراعية يوم 4 مارس، ثم تتوجه بقافلتين لقرية كسفريت بمركز فايد إحداهما طبية يوم 9 مارس القادم، والأخرى بيطرية وزراعية يوم 11مارس .

وأضاف نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة إن القوافل تتوالى لقرى الإسماعيلية فتتوجه بقافلتين لقرية الروضة مركز ومدينة القنطرة غرب، الأولى طبية يوم 16مارس، والثانية بيطرية وزراعية يوم 18مارس .

وأوضح الدكتور أحمد زكى، أن القوافل تتوجه كذلك إلى محافظة السويس، قافلة أولى للإصحاح البيئى بحى الجناين قرية شندورة يوم 24 فبرايرالحالي، والثانية بحى فيصل قرية الرائد يوم 30 مارس، وإن هناك قافلتين إصحاح بيئى تتوجه إلى رأس سدر بجنوب سيناء يومى 6 و 13 أبريل، وتتوجه قافلة إصحاح بيئى إلى محافظة شمال سيناء بقرية رومانه يوم 23مارس القادم .

وتابع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قوافل الفصل الدراسى الثانى ستقوم بتحديد الأماكن الأكثر احتياجاً لتقديم خدمات القوافل بها، مع إضافة الجانب الوقائى الخاص بمكافحة العدوى ورفع الوعى الصحى ومحو الأمية الصحية لدى المستفيدين من القوافل، وذلك من خلال ندوات تثقيفية تنفذ أثناء عمل القافلة الطبية، وتشمل القافلة عقد الندوات التثقيفيه الصحية بمعرفه أعضاء هيئة التدريس، وتقام القوافل تحت إشراف عمروكشك مديرعام مشروعات البيئة ووفاء إمام مديرإدارة القوافل