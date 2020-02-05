تعرف على مواعيد انطلاق الحملة القومية لتطعيمات شلل الأطفال بالبحر الأحمر

البحر الأحمر -عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من يوم الأحد الموافق 16 من فبراير الجارى، حتى الأربعاء الموافق 19 فبراير، وذلك للتطعيم من سن يوم إلى سن خمس سنوات بالبحر الأحمر، بهدف إستمراريه الحفاظ على مصر خاليه من مرض شلل الأطفال.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، إنه للعام الحادى عشر على التوالى لم تظهر بجمهوريه مصر العربية أى حالات شلل أطفال، ولذلك تهيب مديرية الصحة التعاون من جميع المواطنين الحرص على تطعيم أطفالهم خلال الحملة .

كما أكدت المديرية فى بيان لها، أنه سوف تغطى الحملة جميع المناطق بالبحر الأحمر والمكونة من فرق مدربة تدريبا جيداً حيث تتواجد فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية، كما يوجد أيضا فرق متحركة سوف تغطى كل أماكن المحافظة، يذكر أن هذه الأمصال مستوردة وطبقاً للمواصفات العالمية المراقبة من منظمة الصحة العالمية .

وكان أكد الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، إن هناك عدة إجراءات دقيقة يتم إتباعها فى الموانئ والمطارات بمدن المحافظة من جانب العاملين بالحجر الصحى، للكشف على الوافدين، تحسبا للاشتباه بأى أمراض أو فيروسات، مثل الكورونا، الذى تسبب فى وفاة الكثير من المواطنين الصينيين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أطباء الحجر الصحي، فى الموانئ البحرية وكذلك الجوية بمدن الغردقة وسفاجا ومرسى علم، تقوم بإجراءات فحص دقيقة لجميع الوافدين على متن السفن والطائرات فور وصولهم للتأكد من عدم إصاباتهم أو الاشتباه فى إصاباتهم بفيرس "كورونا".

وأوضح مرعى، أنه تم رفع حالة الاستعداد والطوارئ القصوى، بجميع المنافذ، وخاصة أن محافظة البحر الأحمر، من المحافظات التى تضم منافذ جوية وبحرية وبرية، وتم دعم أدارات الحجر الصحي، بأجهزة ومستلزمات طبية خاصة للكشف والفحص الفورى للركاب الوافدين.