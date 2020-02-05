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تعرف على ضيوف دونالد ترامب فى خطاب "حالة الاتحاد"

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:02 م
تعرف على ضيوف دونالد ترامب فى خطاب "حالة الاتحاد" خطاب حالة الاتحاد
كتبت جينا وليم

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تضمن خطاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمام الجلسة المشتركة للكونجرس العديد من القصص الإنسانية التى أثرت بالحاضرين، ووجه ترامب دعوات لعدد من الأمريكين لحضور جلسة الاستماع إلى خطابه، ليبرهن على بعض إنجازاته فى المجالات المختلفة.

 

 

أسرة أحد ضحايا قاسم سليمانى

وجه البيت الأبيض الدعوة لأسرة أحد ضحايا قاسم سليمانى فى العراق، فحضرت إيلى هاكى وابنها جيج، وكان زوجها كريستوفر هاكس من هيئة أركان الجيش يخدم فى العراق، قبل أن يقتل هو وثلاثة جنود فى انفجار قنبلة، وأكد البيت الأبيض أن القنبلة التى أودت بحياة هاكس كانت من تخطيط سليمانى.

وأشار ترامب إلى أن هاكس أصبح اليوم شابا 14 عاما، وأضاف أن القوات الأمريكية قتلت فى3 يناير الماضى، سليمانى الذى حرم جيج من والده.

وسام الحرية لراش ليمبو

وفى خطوة غير مسبوقة خلال خطاب حالة الاتحاد منح دونالد ترامب وسام الحرية الرئاسى للإذاعى راش ليمبو، وذلك بعد يوم واحد من كشف مقدم البرامج الحوارية أنه مصاب بسرطان الرئة.

المذيع
 

مفاجأة لزوجة أحد الجنود الأمريكيين فى أفغانستان

وعند حديث ترامب عن أفغانستان شدد على نيته إنهاء أطول حرب فى أمريكا وإعادة القوات إلى وطنهم، قدم مفاجأة لزوجة أحد الجنود الأمريكيين فى أفغانستان، وأعاد زوجها خلال الخطاب.

وبدأ ترامب بتقديم إيمي ويليامز ونجليها، متحدثا عن تضحياتهم كأسرة جندى يقاتل فى أفغانستان، وقال "الحرب تضع عبئا ثقيلا على أسرنا العسكرية غير العادية، لا سيما الزوجات مثل إيمي ويليامز من فورت براج بولاية نورث كارولينا وطفليها إليانا 6 سنوات، ورولاند 3 سنوات".

وبينما كان الحضور يهتف ويصفق، بدأ ترامب بالكشف عن المفاجأة، متوجها بالحديث إلى إيمى: "هناك شيء آخر الليلة، لدينا مفاجأة خاصة للغاية. يسرنى أن أبلغكم أن زوجك عاد من الجيش. إنه هنا معنا الليلة". حينها خاطبه ترامب بالقول: "مرحبا بك فى وطنك رقيب ويليامز، شكرا جزيلا".

أفغانستان
 

ضحية داعش

ومن ضمن إحدى هذه اللفتات الإنسانية حضور والدى الفتاة الأمريكية كايلا التى اختطفها تنظيم داعش بقيادة زعيمه أبو بكر البغدادى فى 2013، وتم تعذيبها واغتصابها وبعد أكثر من 500 يوم من أسرها قتلها التنظيم الإرهابى وعمرها لم يتعد 26 عاماً.

وتخليدا لذكراها، أطلقت الإدارة الأمريكية على فرقة العمليات الخاصة التى قتلت البغدادي فى أكتوبر الماضى اسم "فرقة العمل 14-8" إشارة لتاريخ ميلاد كايلا 14 أغسطس، وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن الجنود الأمريكيين لن ينسوا كايلا أبداً.


ترامب

خطاب ترامب

حالة الاتحاد

الانتخابات الرئاسية

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