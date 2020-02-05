تركمانستان تطالب موظفيها ممن تخطوا سن الـ40 بصبغ شعرهم باللون الرمادى

وكالات

طالبت السلطات التركمانستانية موظفى الدولة، ممن تخطوا سن الأربعين، بصبغ شعرهم باللون الرمادى حتى يصبح بنفس لون شيبة شعر رئيس الجمهورية، دوربانجولى بيرديمحمدوف.

وبحسب شبكة روسيا اليوم فإن العاملين فى المدارس والمستشفيات ممنوعون من صبغة الشعر. أما من تبقى لو شعره "الأصلي"، فيتعين عليه صبغ شعره باللون الرمادى، حتى يتناسب مع شيبة رئيس الجمهورية، وإذا قام الرئيس بزيارة إحدى المناطق، فلابد وأن يرى موظفين شيّبا فقط.

وكانت مؤسسات الدولة، والمدارس والمستشفيات قد اضطرت فى عام 2019 إلى شراء صورة جديدة لبيرديمحمدوف وهو بالشعر الرمادي، بعدما زحفت الشيبة على شعره الأسود فى الأصل، وقد أخفى الرئيس شعره الأشيب بالصبغة، وهو ما يطلبه من موظفيه الآن.

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف سبل تطوير العلاقات بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين استعراضا - خلال لقائهما بقصر الوطن بأبوظبى - سبل تطوير التعاون فى المجالات الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.