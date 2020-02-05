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ترامب VS بيلوسى..رفض مصافحتها فمزقت خطابه على منصة الكونجرس.. فيديو

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:10 ص
ترامب VS بيلوسى..رفض مصافحتها فمزقت خطابه على منصة الكونجرس.. فيديو مشاهد من خطاب ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قامت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، بتمزيق نسخة من خطاب حالة الاتحاد الذى ألقاه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب  أمام مجلسى الكونجرس فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، وذلك بعد انتهاء ترامب من إلقائه، فى إشارة صارخة على مدى استيائها من الرئيس.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن خطاب ترامب السنوى شهد لحطتى توتر بين الرئيس ورئيسة مجلس النواب. فعندما وصل لإلقاء خطابه بدا ترامب أنه يرفض مصافحة بيلوسى التى قامت بمد يدها له أثناء مروره إلى المنصة التى يلقى منها خطابه، حيث كانت تقف على المنصة التى تليه وبجوارها نائب الرئيس مايك بنس. وبعدها قامت بيلوسى بتمزيق نسخة من خطاب ترامب مع انتهائه منه.

وكان خطاب حالة الاتحاد الذى ألقاه ترامب العام الماضى قد شهدت لقطة أخرى تعكس العلاقة المتوترة للغاية بين الرئيس وزعيمة الديمقراطيين، حيث قامت بيلوسى بالتصفيق لترامب بشكل يعكس مثير تم تفسيره فى هذا الوقت على أنه يعكس سخرية.

وحالة الاتحاد هو خطاب يلقيه الرئيس الأمريكى فى نفس الوقت كل عام ويستعرض فيه الأوضاع العامة للاتحاد الفيدرالى من حيث السياسة الداخلية والاقتصاد والصحة والسياسة الخارجية.

ولم يتحدث ترامب فى خطابه عمن العزل، فيما وصفته الصحيفة بأنه لحظة ضبط نفس نادرة للرئيس الذى لا يمكن التنبؤ به. وربما ينتظر حتى اليوم، الأربعاء، حيث يجرى مجلس الشيوخ تصويتا نهائيا سيفضى فى الأغلب غلى تبرئته من الاتهامات التى يوجهها له الديمقراطيون بإساءة استخدام سلطته فى قضية أوكرانيا وعرقلة الكونجرس.

وكانت بيلوسى قد علقت على خطاب ترامب وقالت إنه لم يقدم أى ارتياحا للعائلات التى تتطلع إلى خيارات أفضل للرعاية الصحية ولم يكن حقيقيا بشأن سياساته للرعاية الصحية.

 


دونالد ترامب

خطاب حالة الاتحاد

نانسى بيلوسى

الكونجرس

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