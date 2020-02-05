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ترامب يلقى خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس..ويؤكد: أيام استغلال أمريكا انتهت

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:13 ص
ترامب يلقى خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس..ويؤكد: أيام استغلال أمريكا انتهت ترامب

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وصل، قبل قليل، الرئيس الأمريكى رونالد ترامب مقر الكونجرس لإلقاء خطاب حالة الاتحاد، كما وصلت كذلك السيدة الأولى ميلانا ترامب، وأكد الرئيس فى بداية خطابه، أن أمريكا عادة لتحظى بالاحترام من جديد، مضيفًا أن أيام استغلال أمريكا قد انتهت، وأن الاقتصاد الأمريكى أصبح اليوم فى أفضل موقع.
 

ويشهد الأمريكيون منذ بداية الأسبوع الجارى، ساعات حافلة سياسيا على، والتى سيكون لها تأثير كبير يمتد لأشهر فى عام الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقالت شبكة "سى أن إن" أن السياسة الأمريكية لم تشهد أمر مثلا هذا من قبل. ففى ثلاث أيام متعاقبة هذا الأسبوع تنعقد ثلاث أحداث كبرى لها القدرة على إحداث هزة فى واشنطن والتأثير على مسار الانتخابات الرئاسية المقررة فى نوفمبر المقبل. 
 

 يجتمع مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، ليقوم الأعضاء بالتصويت النهائى على إدانة أو تبرئة ترامب، وسيحاول الجمهوريين ضمان تبرئة ترامب من اتهامه بارتكاب جرائم أو جنح كبرى، وسيتركون الأمر للناخبين ليقررون مصيره فى الانتخابات.

وتقول "سى أن إن" أنه ليس من المعتاد أن تأتى ثلاثة أحداث كبرى من المحتمل أن تحدد خطاب حملة حاسمة وعام سياسى فى جدول زمنى مضغوط، وهو أحد الأحداث التى تلخص الواقع المذهل لواشنطن فى عهد ترامب المحير.

وستكشف الأيام الثلاثة المقبلة القوى السياسية التى تشكل حاضر البلاد، مثل هيمنة ترامب القوية على الحزب الجمهورى وسعى الديمقراطيين الحثيث لجعله يحكم لفترة واحدة فقط.


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