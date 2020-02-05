ترامب معلقا على خطاب الاتحاد: كانت أمسية رائعة وشكرا على ملاحظاتكم اللطيفة

كتبت ريهام عبد الله

علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على خطاب الاتحاد الذى ألقاه أمام كلا من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بالكونجرس الأمريكى، فى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، قائلا :"كانت أمسية رائعة وتحمل الكثير من الانتصار لبلدنا".

وقال ترامب فى تغريدة عبر تويتر:"لقد كانت أمسية رائعة وتحمل الكثير من الانتصار لبلدنا، شكراً لكم على كل الملاحظات اللطيفة والاستعراضات الرائعة لخطاب حالة الاتحاد، كان شرف كبير لى أن فعلت ذلك!".



ترامب

علقت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، على تمزيقها نسخة من خطاب حالة الاتحاد الذى ألقاه الرئيس دونالد ترامب أمامها فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقالت إن هذا كان شيئا مهذبا يمكن القيام به بالنظر إلى البديل"، ومزقت بيلوسى نسخة من خطاب حالة الاتحاد الذى ألقاه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمام مجلسى الكونجرس، وذلك بعد انتهاء ترامب من إلقائه، فى إشارة صارخة على مدى استيائها من الرئيس.

وقالت بيلوسى فى بيان لاحقا إن البيان الملىء بالأخطاء المقدمة فى صفحة تلو الأخرى فى الخطاب الليلة يجب أن يكون دعوة للتحرك للجميع الذين يتوقعون الحقيقة من الرئيس والسياسات الجديرة بمنصبه وبالشعب الأمريكى.

واتهم الحساب الرسمى للبيت الأبيض على تويتر بيلوسى بتمزيق قائمة من اللحظات المؤثرة للخطاب، بما فيها اعتراف من أحد طيارى توسكيجى الناجين الذى كان موجودا فى المجلس".

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن خطاب ترامب السنوى شهد لحظتى توتر بين الرئيس ورئيسة مجلس النواب، فعندما وصل لإلقاء خطابه بدا ترامب أنه يرفض مصافحة بيلوسى التى قامت بمد يدها له أثناء مروره إلى المنصة التى يلقى منها خطابه، حيث كانت تقف على المنصة التى تليه وبجوارها نائب الرئيس مايك بنس. وبعدها قامت بيلوسى بتمزيق نسخة من خطاب ترامب مع انتهائه منه.