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تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم إعمار العقارية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:04 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم إعمار العقارية بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.47% خاسراً 13.12 نقطة ليصل إلى مستوى 2754.34 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها سهم إعمار العقارية.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 74.5 مليون سهم محققة ما قيمته 90.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1833 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 19 سهماً، واستقر سهمين.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.55%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.24%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.18%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.96%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.37%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.90%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان بنسبة 3.61%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 5.78%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5.35%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأسهم الأكثر تداولاً حسب القيمة 7.2 مليون ورقة بقيمة 28.4 مليون درهم.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة دى إكس بى إنترتيمنتس، عن عقد اجتماع يوم السبت الموافق 8 فبراير، للإعلان عن الخبر الصحفى الذى يتضمن البيانات المالية المبدئية للسنة 2019، والعروض التعريفية بالمساهمين، وذلك للتواصل مع المساهمين وأصحاب المصلحة.
 
فيما أعلنت شركة داماك العقارية، عن عقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 10 فبراير، لمناقشة وإقرار النتائج المالية الأولية (غير مدققة وغير مراجعة) للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.
 

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