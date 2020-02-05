تحصين 9549 رؤوس ماشية ضد الجلد العقدي ببني سويف

بني سويف أيمن لطفي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدرى الأغنام، التي بدأت في الأول من فبراير الجاري وتستمر لمدة شهر كامل في جميع قرى المحافظة، طبقا لخطة التحصين المعلنة بالوحدات والإدارات البيطرية في كافة مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير الذي أعده طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري تحصين 9549 رؤوس ماشية بواقع 8604 أبقار "، " 945 أغنام "، وذلك منذ انطلاق الحملة يوم السبت الماضي، وتتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

وأشار محافظ بني سويف في بيان له اليوم الأربعاء، إلى تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المدن والقرى بالتواصل المباشر وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لانجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

وفي ذات الصدد ناقش محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة، الاستعدادات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال "بالمجان"، التي تنفذها مديرية الصحة، في الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجاري، لتطعيم الأطفال في المرحلة العمرية من يوم وحتى 5 سنوات بجميع مدن وقرى المحافظة .

وكلف محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية للتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، مؤكدا على أهمية قيام مديرية الأوقاف من خلال أئمة المساجد بالإعلان والتنويه عن مواعيد الحملة خلال خطب يومى الجمعة 7 و14 فبراير الجارى، بالإضافة قيام رعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة في قداس يوم الأحد الموافق 9 فبراير الحالي، مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين فى كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، أن عدد الأطفال المستهدفين في الحملة 559 ألف و696، وتعتمد استراتيجية العمل بالحملة على التطعيم من منزل إلى منزل ومن شقة إلى أخرى على مستوى الإدارات الصحية السبع و194 مركز تطعيم بالوحدات الصحية من خلال 1562 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 228 فرقة ثابتة و1334 متحركة.