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تجديد حبس عصابة استولت على أكثر من 6 ملايين جنيه من حساب سيدة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:53 م
تجديد حبس عصابة استولت على أكثر من 6 ملايين جنيه من حساب سيدة أموال-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 4 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا استولى على 6 ملايين ونصف من الأموال المودعة بحساب إحدى السيدات - "تحمل جنسية إحدى الدول العربية" بفرع أحد البنوك بأكتوبر بموجب مستندات مزورة، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية.
 
وكشفت التحريات الامنية أن 4 أشخاص اشتركوا فى تكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك، مستغلين طبيعة عمل أحدهم كونه "موظف بالبنك"، واطلاعه على حسابات عملاء البنك، وخاصةً الحسابات الراكدة والتى لا يوجد عليها عمليات سحب أو إيداع كما هو الحال بحساب الشاكية، وكذا اطلاعه على توقيعات العملاء المعتمدة بحساباتهم بالبنك، وقد قام بالإشتراك مع باقى المتهمين باستهداف حساب الشاكية، واستصدار دفتر شيكات باسمها "دون علمها"، وقيامه خلال شهرى "سبتمبر، أكتوبر" الماضيين بإجراء عمليات سحب وتغيير مبلغ "ستة عشر ألف جنيه إسترلينى" من حساب الشاكية دون اتخاذ الإجراءات البنكية اللازمة فى هذا الشأن إلى ما يعادله بالجنيه المصرى، وصرف قيمته وقدرها (ثلاثمائة واثنين وعشرون ألف جنيه) بموجب شيك بنكى من حساب الشاكية إلى شخص "محدد" ثم قاموا بإيهام موظفى فرع البنك برغبة الشاكية صاحبة الحساب بالحصول على قرض بالعملة المحلية بضمان الوديعة الخاصة بها الموجودة بالبنك بعملة "الدولار الأمريكى"، والحصول على قيمة القرض وقدره (ستة ملايين جنيه مصرى)، وصرف ذلك المبلغ بموجب شيك بنكى من حساب الشاكية بإسم ذات الشخص القائم بعملية الصرف الأولى.
 
كما أضافت التحريات بقيام أحد المتهمين بإنتحال صفة "الشخص المدون على الشيك" على غير الحقيقة والدخول إلى الفرع، وصرف المبالغ المالية المستولى عليها من الفرع بتلك الطريقة، وأن المتهمين توجهوا رفقة المتهم "منتحل الصفة" إلى المنطقة المحيطة بالبنك باستخدام سيارة ملاكى (تم ضبطها) وإنتظاره لحين صرف المبالغ المستولى عليها والإنصراف عقب ذلك، والتى بلغت نحو (6,322,000 - ستة ملايين وثلاثمائة وإثنين وعشرون ألف جنيه مصرى) وقيامهم بإقتسام تلك المبالغ فيما بينهم عقب التقابل مع المتهم.
 
 

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