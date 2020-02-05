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تايوان : ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" إلى 11 حالة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:55 ص
تايوان : ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" إلى 11 حالة محاولات للحد من إنتشار كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية فى تايوان، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في الجزيرة إلى 11 حالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الحالة الجديدة هى لرجل في الخمسينيات من عمره وقد عاد من مدينة "ووهان" الصينية أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنه قد تم عزله في احدى المستشفيات وأن حالته مستقرة حتى الآن.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن تم إجراء فحوصات لجميع الركاب الذين كانوا على متن نفس الرحلة مع هذا المريض، مشيرة إلى أنه سيتم عزلهم لمدة 14 يوما.

وكانت السلطات في تايوان قد أعلنت في وقت سابق عزمها منع دخول الأجانب الذين تواجدوا بالصين خلال الإسبوعين الماضيين، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت وزارة الشئون الخارجية التايوانية أن هذه القيود تأتي في مسعى لحماية الصحة العامة والسيطرة على تدفق الأشخاص الذين يدخلون تايوان بعد تفشي فيروس "كورونا" الجديد في مدينة "ووهان" الصينية

كانت العديد من الدول أعلنت إرتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا على أراضيها منها كوريا الجنوبية، التى أعلنت اليوم الأربعاء، عن حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين.

وقالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم إنه تم اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 حالة في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية

وبالنسبة للمريض الـ17 هو رجل كوري جنوبي (38 عاما) زار سنغافورة لحضور مؤتمر، في الفترة من 18 إلى 24 يناير الماضي، وتلقى اتصالا يفيد بوجود إصابة بين أحد المشاركين بالفيروس، وخضع لاختبارات الفيروس أمس الثلاثاء وجاءت نتائجها إيجابية اليوم.

أما المريضة الـ18 فهي لامرأة كورية جنوبية (21 عاما)، ابنة المريضة الـ16(42 عاما) وخضعت لاختبارات الفيروس تحت الحجر الصحي في أعقاب تأكيد إصابة والدتها بالفيروس، وجاءت نتائجها إيجابية اليوم.

وعادت المريضة الـ16 إلى كوريا الجنوبية في يوم 19 يناير الماضي بعد أن سافرت إلى تايلاند، وتم تأكيد إصابتها بالفيروس في يوم 4 من الشهر الجاري.


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