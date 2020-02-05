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تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بالمطار ولا إلغاءات لشركات الطيران

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:05 ص
تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بالمطار ولا إلغاءات لشركات الطيران مطار القاهرة-ارشيفية
كتبت ـ رحاب نبيل

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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي ، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 6 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية، وأفادت مصادر  ملاحية في مطار القاهرة، أن رحلتي شركة نسما للطيران 140 المتجهة إلى القصيم، و170 المتجهة إلى جدة تأخرتا ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الإثيوبية 453 المتجهة إلى أديس أبابا ساعة ونصف لظروف التشغيل.
 
وأضافت المصادر، أن رحلة شركة فلاي ناس 566 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط العمانية 408 المتجهة إلى مسقط ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الكويتية 544 المتجهة إلى الكويت ساعة ونصف لظروف التشغيل.
 
وأوضحت المصادر، أن الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة الدولي شهدت خلال الساعات الماضية انتظاما كبيرا في حركة الطيران الوافدة والمغادرة، خاصة رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران المتجهة إلى عدة دول أوروبية، بدون إلغاء رحلات وفقا لجدول التشغيل المقرر لها، حيث لم يتلقي برج المراقبة أى إخطارات من جانب شركات الطيران العاملة بالمطار ، يفيد بإلغاء رحلات تابعة لهم  .
 
وتقدم السلطات المختصة بشرطة ميناء القاهرة الجوي، كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية والسياحة بمرحلتى السفر والوصول بجميع صالات المطار، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.
 
وتواصل سلطات الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، إجراءات الفحوصات الطبية على كافة الركاب القادمين من المدن الصينية والترانزيت لدولة الصين، تحسبا لوجود أي اصابات أو الاشتباه في الأعراض  المرض القاتل، حيث يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضا مشاكل الجهاز التنفسي التي تعد من أعراض الفيروس القاتل.
 
 

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رحلات الطيران الدولية

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