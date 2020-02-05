"بيطرى الدقهلية": لا صحة لغلق مجاز المحافظة وخطة لتطوير 26 مجزر

الدقهلية - شريف الديب

نفى الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، ما تم تداوله بإغلاق مجازر المحافظة، وحذر الجزارين والسلاخيين من الآنسياق خلف اَى إشاعات غير حقيقية، تهدف إلى زعزعة الأمن وترويع المواطنين ليس إلا .

حيث تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعى ، إنه سوف يتم غلق مجازر المحافظة، و سوف يتم منع الجزارين من الذبح بالمجازر إلا أنه نفى المنجى ذلك قطعيا.

وأكد المنجى فى بيان له، أن المديرية بصدد تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظة والبالغ عددها 26 مجزر على ثلاث مراحل بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، وبناء على قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 2506 لسنة 2016 وقرار رقم 40 لسنة 2019 .

وأشار المنجى إلى أن خطة تطوير المجازر تهدف إلى تحويل الذبح اليدوى إلى الذبح نصف آلى ، تم اختيار ثلاث مجازر كمرحلة أولى وهم مجزر المنصورة الجديد بميت الكرماء -مجزر السنبلاوين - مجزر دكرنس ، وتم رفع مقايسه التطوير من قبل المديرية وجهاز التعمير والاسكان، وسوف يتم تسليم المجازر للمقاول لبدء العمل بها .

وفِى سياق متصل أعلن المنجى، على دعمه الكامل للجزارين والسلاخنيين الملتزمين بالذبح فى المجازر بتوفير حلول بديلة لهم إلى أن يتم الانتهاء من التطوير مثل تكثيف أعداد الأطباء البيطريين بالمجازر وتكثيف البلانكات ودوريات العمل بالمجازر .

وقد أعلن الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، بأنه تم عقد اجتماع طارىء للجزارين، و شيخ السلاخنين، وأعضاء مجلس النواب، ورئيس الغرفة التجارية، اليوم بمكتبه، وتلخص الاجتماع فى إيجاد حلول مرضية للجزارين المترددين على هذه المجازر الثلاثة، إلى أن ينته العمل بخطة التطوير.

حيث أعرب الجزارين عن استيائهم لعدم الذبح فى المجازر المعتادة لهم ، إلا أن مدير المديرية أعلن عن كامل دعمه لهم، حيث أنه سوف يتم التفاوض مع المقاول للعمل بشكل جزئى فى المجزر واستمرار الذبح فى الجزء الاخر .

وتم الدعوة لعقد اجتماع آخر يوم السبت القادم، لمتابعة ما تم الاستقرار عليه مع المثول بما يرضى جميع الأطراف وبما لا يتعارض مع خطة التطوير .