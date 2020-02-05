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بورصة الكويت تتراجع بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء بضغوط هبوط 8 قطاعات

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:27 ص
بورصة الكويت تتراجع بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء بضغوط هبوط 8 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها البنوك، حيث هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% خاسراً 8.750 نقطة ليصل إلى مستوى 6264.96 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% خاسراً 9.130 نقطة ليصل إلى مستوى 6966.19 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.18% خاسراً 8.790 نقطة ليصل إلى مستوى 4875.77 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 169.1 مليون سهم بقيمة 33.3 مليون دينار كويتى عبر 7559 صفقة.
 
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 0.72%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.58%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.50%، فقطاع التأمين بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%.
 
وجاء سهم "شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.70%، تليه شركة بيان للاستثمار بنسبة 10%، ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 9.92%، فيما تصدر سهم " الشركة الأولى للتأمين التكافلى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.65% ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 9.85%، ثم شركة الشعيبة الصناعية بنسبة 9.63%.
 
وفى سياق متصل أعلنت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار، عن موافقة هيئة أسواق المال بالسماح ببيع أو شراء ما لا يتجاوز 10% من أسهمهما، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة بتاريخ 4 فبراير لعام 2020، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
 

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