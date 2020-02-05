بنك الاستثمار الأوروبي يوفر 5 مليارات يورو لدعم مشروعات حماية المناخ

كتب- هاشم الفخراني

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي في لوكسمبورج، اليوم الأربعاء، عن توفير 9. 4 مليار يورو لدعم حماية المناخ، وأوضح البنك أنه صادق على توفير استثمارات بقيمة 7. 1 مليار يورو لإنفاقها على تدابير خاصة بترشيد الطاقة في مجال الصناعة ومشروعات أخرى لشركات، وأضاف البنك أنه سيخصص مليار يورو للطاقات النظيفة في أوروبا ووسط آسيا، ومن بين ذلك إنشاء 18 محطة للطاقة الشمسية في إسبانيا، فضلا عن مليار يورو أخرى لمشروعات النقل.

ويقدم البنك دعمه في صورة قروض ميسرة أو توفير ضمانات لمخاطر الاستثمار، كما أنه يقدم جزءا من دعمه أيضا في صورة مساعدات تقنية ومشورات.

ومن جانبها ،حذرت ناشطة المناخ السويدية، جريتا ثونبرج، الحائزة على لقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" الأمريكية، متابعيها، من انتحال البعض لشخصيتها بعد قيام مذيعين بالراديو بتقليد صوتها وانتحال شخصيتها، من أجل تدبير مقلب فى الممثل الأمريكى، واكين فينيكس، بطل فيلم "الجوكر".

ودعا مقدمو البرنامج، "فينيكس" وخطيبته، الممثلة رونى مارا، فى المقلب، لكي يشاركا في حملة وهمية للتوعية البيئية تحمل عنوان "نجوم يحمون الأرض"، حتى كشفا في نهاية اتصالهم الهاتفي أنهما دبرا مقلبا لهما، وهو ما أثار إعجاب واكين فينيكس الشديد بتقمصهم لجريتا، وقدرتهم على إقناعه.

ولكن هذا الموقف لم تقابله جريتا بترحاب، حيث عبرت عن غضبها منه، وكتبت عبر حسابها بموقع "أنستجرام" :"للأسف، لا يزال هناك أشخاص يحاولون انتحال شخصيتي أو يزعمون أنهم "يمثلونني" بغرض التواصل مع شخصيات بارزة وسياسيين ووسائل إعلام وفنانين... إلخ، أرجو منكم أن تشعروا بالريبة في حال قيام أحد بالاتصال بكم ويزعم أنه أنا أو يدعي أنه يمثلني.. أعتذر من أي شخص تم الاتصال به وتم تضليله، بسبب هذا النوع من السلوك".